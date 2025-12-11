Antena Căutare
Home News Social Ce salariu poate avea un asistent medical român în Germania. Remunerația nu e deloc mică

Ce salariu poate avea un asistent medical român în Germania. Remunerația nu e deloc mică

Află ce salariu poate avea un asistent medical român dacă se angajează într-un spital din Germania.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 15:44 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 17:03

Mulți români care îți doresc un trai mai bun aleg să plece să muncească în Germania după ce își termină studiile.

Ce salarii pot câștiga asistenții medicali români în Germania

Pentru a avea o carieră de succes, cu un salariu pe măsura muncii pe care o depun și a studiilor pe care le-au făcut, mulți români care sunt absolvenți ai Facultății de Medicină aleg să plece să lucreze în Germania.

Iată ce a dezvăluit despre salariile din afară un specialist în recrutarea cadrelor medicale în Germania.

Articolul continuă după reclamă

Vlad Ruja, specialist în recrutarea cadrelor medicale pentru Germania, a vorbit recent într-o emisiune despre oportunitățile financiare mult mai profitabile pentru asistenții medicali români.

Citește și: Ce taxe plătesc imigranții în România. Ce contribuții se rețin din salariul muncitorilor străini

Expertul a vorbit despre pachetul salarial de bază, dar și despre cum sporurile pot ajuta creșterea salariului brut.

„Salariul brut pornește de la 3.000 de euro și poate ajunge la 3.700 de euro lunar, la care se adaugă sporuri pentru ture de noapte, duminici și sărbători legale”, a transmis acesta, potrivit Știri Diaspora, citat de Click.

Toate aceste beneficii pot ajuta la creșterea salariului unui asistent medical român în Germania până la 4.800 euro brut pe lună. Suma nu este deloc mică în comparație cu salariile pe care le câștigă asistenții medicali în spitalele din România.

În Germania există diferențe între salariile nete ale angajaților în funcție de clasa de impozitare din sistemul fiscal.

Citește și: Ce salariu primește un român stabilit în Elveția. Cât economisește lunar: „Am rămas în buzunar cu...”

„Clasa 1 este pentru cei necăsătoriți. Din păcate, ei sunt cei mai dezavantajați și rămân cu cei mai puțini bani în mână. Cei căsătoriți intră automat în clasa 3 și câștigă mult mai mult net. Dacă soțul și soția au salarii aproximativ egale, fiecare intră în clasa 4.

Există și o situație specială: când asistentul vine singur în Germania, iar soțul/soția rămâne în România. Atunci asistentul poate intra în clasa 3 de impozitare, cea mai avantajoasă, iar partenerul rămas acasă primește clasa 5. Pentru asta este obligatorie o cerere specială la administrația financiară germană imediat după sosire”, a explicat Vlad Ruja.

Cel mai important lucru care îi ajută pe asistenții medicali români să se integreze în mediul de lucru din Germania este ca aceștia să cunoască limba la un nivel mediu spre avansat. Acest lucru constituie un avantaj.

De asemenea, un alt lucru importan la cultura germanilor este rigoarea în muncă. Dacă cei care merg acolo să muncească vor dovedi că sunt dedicați și își iau munca în serios, atunci vor fi apreciați în spitalele în care vor fi angajați.

Citește și: Tânăra care a devenit model de mâini și câștigă într-o zi cât alții în câteva luni. Ce sacrificii face | FOTO

(P) 5 indicii că trebuie să investești într-un electrostivuitor nou...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum” Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: &#8220;Pot ieşi la pensie acum&#8221;
Observatornews.ro Cum foloseşti corect cardul de credit. Exemplu la cumpărarea unui televizor de 3.000 de lei Cum foloseşti corect cardul de credit. Exemplu la cumpărarea unui televizor de 3.000 de lei
Antena 3 Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
SpyNews Alina Marymar îi dă fatala Lambadei, după ce a dat de înțeles că este însărcinată: "Nu știe să scrie și să citească” Alina Marymar îi dă fatala Lambadei, după ce a dat de înțeles că este însărcinată: "Nu știe să scrie și să citească”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Clinica Blue – locul unde vindecarea emoțională începe cu adevărat
(P) Clinica Blue – locul unde vindecarea emoțională începe cu adevărat
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent Catine.ro
Cine este judecătoarea care a luat cuvântul în timpul conferinței de presă la Curtea de Apel București, în fața șefilor ei
Cine este judecătoarea care a luat cuvântul în timpul conferinței de presă la Curtea de Apel București, în...
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: „E un copil foarte disciplinat”
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre... Elle
S-a aflat totul despre românii care au murit în Tenerife. Ana și Victor și-au dedicat viața ajutând familii nevoiașe
S-a aflat totul despre românii care au murit în Tenerife. Ana și Victor și-au dedicat viața ajutând familii... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos HelloTaste.ro
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei Jurnalul
Scandal URIAȘ la Casa Albă! Melania Trump lovește din nou: documentarul care a rupt America în două înainte să existe
Scandal URIAȘ la Casa Albă! Melania Trump lovește din nou: documentarul care a rupt America în două înainte să... Kudika
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre justiția din România. Reacția dură venită de la Curtea de Apel București
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre... Redactia.ro
Miracol de Crăciun pentru Vasile, un român din Italia rămas doar cu 7 euro în cont ca să își întrețină familia
Miracol de Crăciun pentru Vasile, un român din Italia rămas doar cu 7 euro în cont ca să își întrețină familia Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x