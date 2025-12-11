Ce salariu poate avea un asistent medical român în Germania. Remunerația nu e deloc mică

Află ce salariu poate avea un asistent medical român dacă se angajează într-un spital din Germania.

Mulți români care îți doresc un trai mai bun aleg să plece să muncească în Germania după ce își termină studiile.

Ce salarii pot câștiga asistenții medicali români în Germania

Pentru a avea o carieră de succes, cu un salariu pe măsura muncii pe care o depun și a studiilor pe care le-au făcut, mulți români care sunt absolvenți ai Facultății de Medicină aleg să plece să lucreze în Germania.

Iată ce a dezvăluit despre salariile din afară un specialist în recrutarea cadrelor medicale în Germania.

Articolul continuă după reclamă

Vlad Ruja, specialist în recrutarea cadrelor medicale pentru Germania, a vorbit recent într-o emisiune despre oportunitățile financiare mult mai profitabile pentru asistenții medicali români.

Citește și: Ce taxe plătesc imigranții în România. Ce contribuții se rețin din salariul muncitorilor străini

Expertul a vorbit despre pachetul salarial de bază, dar și despre cum sporurile pot ajuta creșterea salariului brut.

„Salariul brut pornește de la 3.000 de euro și poate ajunge la 3.700 de euro lunar, la care se adaugă sporuri pentru ture de noapte, duminici și sărbători legale”, a transmis acesta, potrivit Știri Diaspora, citat de Click.

Toate aceste beneficii pot ajuta la creșterea salariului unui asistent medical român în Germania până la 4.800 euro brut pe lună. Suma nu este deloc mică în comparație cu salariile pe care le câștigă asistenții medicali în spitalele din România.

În Germania există diferențe între salariile nete ale angajaților în funcție de clasa de impozitare din sistemul fiscal.

Citește și: Ce salariu primește un român stabilit în Elveția. Cât economisește lunar: „Am rămas în buzunar cu...”

„Clasa 1 este pentru cei necăsătoriți. Din păcate, ei sunt cei mai dezavantajați și rămân cu cei mai puțini bani în mână. Cei căsătoriți intră automat în clasa 3 și câștigă mult mai mult net. Dacă soțul și soția au salarii aproximativ egale, fiecare intră în clasa 4.

Există și o situație specială: când asistentul vine singur în Germania, iar soțul/soția rămâne în România. Atunci asistentul poate intra în clasa 3 de impozitare, cea mai avantajoasă, iar partenerul rămas acasă primește clasa 5. Pentru asta este obligatorie o cerere specială la administrația financiară germană imediat după sosire”, a explicat Vlad Ruja.

Cel mai important lucru care îi ajută pe asistenții medicali români să se integreze în mediul de lucru din Germania este ca aceștia să cunoască limba la un nivel mediu spre avansat. Acest lucru constituie un avantaj.

De asemenea, un alt lucru importan la cultura germanilor este rigoarea în muncă. Dacă cei care merg acolo să muncească vor dovedi că sunt dedicați și își iau munca în serios, atunci vor fi apreciați în spitalele în care vor fi angajați.

Citește și: Tânăra care a devenit model de mâini și câștigă într-o zi cât alții în câteva luni. Ce sacrificii face | FOTO