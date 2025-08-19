Donald Trump plănuiește o întâlnire între Zelenski și Putin! Ce a anunțat liderul SUA după ce s-a întâlnit cu amândoi recent

Antena Căutare
Preşedintele Donald Trump anunţă că a început să organizeze o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Publicat: Marti, 19 August 2025, 11:23
Potrivit unei postări pe reţeaua sa Truth Social, făcută la scurt timp după încheierea întâlnirilor de la Casa Albă cu liderii europeni şi cu Volodimir Zelenski, Trump s-ar pregăti pentru o întrevedere a lui Putin și Zelenski.

„La încheierea întâlnirilor, l-am sunat pe preşedintele Putin şi am început pregătirile pentru o întâlnire, la o locaţie care urmează să fie stabilită, între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski”, a scris Trump pe Truth Social, potrivit news.ro.

„După această întâlnire, vom avea o reuniune trilaterală, la care vor participa cei doi preşedinţi şi eu. Repet, acesta este un prim pas foarte bun pentru un război care durează de aproape patru ani”, a punctat Donald Trump

El nu a specificat când ar putea avea loc întâlnirea.

Donald Trump precizează că vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff coordonează eforturile cu Rusia şi Ucraina.

În schimb, potrivit lui Trump, întâlnirile sale pe care el le-a avut luni la Casa Albă s-au concentrat pe garanţiile de securitate pentru Ucraina, care „vor fi furnizate de diferite ţări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii”.

„Toată lumea este foarte fericită de posibilitatea PĂCII în cazul Rusia/Ucraina”, a scris Trump.

El a spus că a avut „o întâlnire foarte bună cu distinşi oaspeţi”, enumerându-i, în ordine, pe: preşedintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, preşedintele Emmanuel Macron al Franţei, preşedintele Alexander Stubb al Finlandei, prim-ministrul Giorgia Meloni al Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

El a menţionat că această întâlnire s-a încheiat cu o nouă întâlnire în Biroul Oval.

