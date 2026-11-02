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Cum poate fi salvată ciocolata? Soluția surprinzătoare prin care producătorii încearcă să o reinventeze

Ciocolata, unul dintre cele mai iubite dulciuri din lume, ar putea trece printr-o transformare importantă în următorii ani.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 12:17 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 12:18
Cum poate fi salvată ciocolata? Soluția surprinzătoare prin care producătorii încearcă să o reinventeze | Profimedia Images
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Pe fondul schimbărilor climatice, al recoltelor afectate și al creșterii puternice a prețurilor la cacao, tot mai multe companii caută soluții pentru a produce alternative care să păstreze gustul și textura ciocolatei tradiționale, dar fără să depindă de boabele de cacao.

Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal, aprovizionarea cu cacao a devenit tot mai dificilă din cauza fenomenelor meteorologice extreme și a problemelor care afectează culturile. În ultimii ani, prețurile boabelor au atins niveluri record, iar dulciurile s-au scumpit cu aproximativ 44% din 2021, pe piața analizată de publicație. În acest context, aproape o duzină de startupuri dezvoltă tehnologii și ingrediente alternative.

Din ce ar putea fi făcută ciocolata fără cacao

Unele dintre cele mai promițătoare soluții folosesc ingrediente vegetale precum semințele de floarea-soarelui, ovăzul, orezul sau sâmburii de struguri. Acestea sunt supuse unor procese de fermentare și prăjire, menite să dezvolte arome asemănătoare celor specifice boabelor de cacao.

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Un exemplu este compania germană Planet A Foods, care a dezvoltat ChoViva, un produs fără cacao, conceput pentru a reproduce gustul și textura ciocolatei. Potrivit informațiilor publicate de REWE Group, produsele realizate cu acest ingredient au ajuns deja pe piața europeană, inclusiv în magazine.

Ciocolată produsă în laborator, din celule de cacao

O altă direcție de cercetare este și mai surprinzătoare: cultivarea celulelor de cacao în bioreactoare, fără să fie necesară creșterea unor arbori întregi. Startupurile Celleste și California Cultured lucrează la dezvoltarea unor ingrediente obținute prin această metodă.

Spre deosebire de alternativele realizate din semințe sau cereale, tehnologia folosește celule provenite chiar din planta de cacao. Astfel, producătorii speră să obțină ingrediente cu proprietăți apropiate de cele ale materiei prime tradiționale, dar cu o dependență mai mică de condițiile climatice și de suprafețele agricole. Potrivit The Wall Street Journal, companiile încearcă să reducă și costurile de producție și să obțină aprobările necesare comercializării.

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Alternativele au început deja să ajungă în magazine

Nu toate aceste tehnologii sunt doar experimente. Compania Voyage Foods produce ingrediente fără cacao, folosind materii prime vegetale, iar fabrica sa din Ohio are o capacitate anuală de aproximativ 10.000 de tone, potrivit informațiilor prezentate de The Wall Street Journal. Produsele dezvoltate de companie sunt distribuite și prin intermediul gigantului Cargill.

În Europa, ChoViva demonstrează că alternativele pot ajunge deja la consumatori, nu doar în laboratoare. Informațiile despre lansările comerciale sunt prezentate și de REWE Group.

Va dispărea ciocolata tradițională?

Specialiștii nu anticipează dispariția ciocolatei clasice în viitorul apropiat. Alternativele sunt dezvoltate mai ales pentru a diversifica aprovizionarea și pentru a reduce presiunea asupra culturilor de cacao. Totuși, producătorii trebuie să convingă consumatorii că noile produse pot oferi aceeași experiență în privința gustului și texturii.

Potrivit publicației Just Food, inovațiile din acest sector reflectă transformările prin care trece industria alimentară. Deocamdată, produsele fără cacao sunt o alternativă în plină dezvoltare, nu un înlocuitor universal al ciocolatei. Viitorul va depinde de costuri, de reglementări și, mai ales, de reacția celor care nu concep desertul preferat fără gustul său tradițional.

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