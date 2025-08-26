De ce nu își mai doresc tinerii din România să se căsătorească. Motivele pentru care amână să facă pasul cel mare

În zilele noastre, tot mai mulți tineri aleg să amâne căsătoria. Aceștia au câteva motive pentru care nu își mai doresc să facă marele pas în viața de cuplu.

În trecut, căsătoria era foarte importantă pentru români. Aceștia obișnuiau să ajungă în fața altarului de la o vârstă fragedă, făcând un pas esențial în viața de familie.

Lucrurile stau complet diferit în zilele noastre. Căsătoria a devenit un obicei vechi de care foarte mulți tineri preferă să se ferească. Unii aleg să amâne momentul sau chiar să îl evite complet din câteva motive neașteptate.

De ce refuză tinerii din România să se căsătorească

Există o mulțime de motive pentru care tinerii din România refuză să se căsătorească. Mulți aleg să pună pe primul loc cariera, în timp ce alții nu vor să fie legați cu un act sau nu sunt statornici în relații.

De asemenea, lipsa banilor și teama de a nu face o alegere bună se numără printre motivele pentru care tinerii nu își doresc să facă nuntă.

„Nu este neapărat un plan în prezent. Pun cariera pe primul loc, nu este o prioritate”, a dezvăluit o tânără, conform observatornews.ro.

„Instituția căsătoriei, pot să zic că ai mei nu cred în ea și totuși au rămas împreună. Eu nu știu dacă mai am mare motiv să cred în ea după”, a mai punctat un tânăr.

Deși au relații stabile, tot mai mulți tineri aleg să se căsătorească mai târziu. În acest caz se află Eliana și Dan care formează un cuplu de 10 ani, însă nu au vrut să fie legați de un act.

„Cumva am fost îndoctrinați de mici că trebuie să te căsătorești. Noi oamenii mai tineri cumva ne îndepărtam de asta. Mă gândesc că pe viitor, daca vom dori să facem un copil, da”, au spus Eliana și Dan.

Ce spun specialiștii despre alegerea tinerilor de a nu se căsători

Specialiștii consideră că această dorință a tinerilor de a nu se căsători a apărut din nevoia de independență.

„Sunt trei elemente: din neîncredere, din rușine și din mândrie. Din neîncrederea în partener, din rușinea în raport cu familia și evident din partea de vinovăție pe care subiectul o simte după ce se căsătorește”, spune psihologului Radu Leca, conform sursei citate mai sus.

„Se schimbă așa numita familie tradițională în sensul în care oamenii se căsătoresc mai mult cu locul de muncă, cu job-ul decât cu un partener sau o parteneră", susține sociologul Antonio Amuza.

Căsătoria a devenit un subiect delicat, iar pentru mulți, nu mai reprezintă etapa care duce către o viață împlinită, ci o decizie care trebuie luată cu multă precauție sau chiar evitată.

Tinerii din România văd căsătoria ca pe o alegere personală, nu ca pe o necesitate. De-a lungul timpului, prioritățile acestora s-au schimbat, punând pe primul loc cariera, dezvoltarea personală, stabilitatea financiară și libertatea.

De asemenea, aceștia aleg să își trăiască viețile după propriile reguli, nu după așteptările impuse de societate