Antena Căutare
Home News Social De ce nu își mai doresc tinerii din România să se căsătorească. Motivele pentru care amână să facă pasul cel mare

De ce nu își mai doresc tinerii din România să se căsătorească. Motivele pentru care amână să facă pasul cel mare

În zilele noastre, tot mai mulți tineri aleg să amâne căsătoria. Aceștia au câteva motive pentru care nu își mai doresc să facă marele pas în viața de cuplu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 August 2025, 11:45 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 12:27
În zilele noastre, tot mai mulți tineri aleg să amâne căsătoria | Shutterstock

În trecut, căsătoria era foarte importantă pentru români. Aceștia obișnuiau să ajungă în fața altarului de la o vârstă fragedă, făcând un pas esențial în viața de familie.

Lucrurile stau complet diferit în zilele noastre. Căsătoria a devenit un obicei vechi de care foarte mulți tineri preferă să se ferească. Unii aleg să amâne momentul sau chiar să îl evite complet din câteva motive neașteptate.

De ce refuză tinerii din România să se căsătorească

Există o mulțime de motive pentru care tinerii din România refuză să se căsătorească. Mulți aleg să pună pe primul loc cariera, în timp ce alții nu vor să fie legați cu un act sau nu sunt statornici în relații.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, lipsa banilor și teama de a nu face o alegere bună se numără printre motivele pentru care tinerii nu își doresc să facă nuntă.

„Nu este neapărat un plan în prezent. Pun cariera pe primul loc, nu este o prioritate”, a dezvăluit o tânără, conform observatornews.ro.

„Instituția căsătoriei, pot să zic că ai mei nu cred în ea și totuși au rămas împreună. Eu nu știu dacă mai am mare motiv să cred în ea după”, a mai punctat un tânăr.

Citește și: O tânără dorește să se căsătorească fără să-și invite familia la nuntă. Mesajul ei a devenit viral: „Vreau o nuntă mică”

Deși au relații stabile, tot mai mulți tineri aleg să se căsătorească mai târziu. În acest caz se află Eliana și Dan care formează un cuplu de 10 ani, însă nu au vrut să fie legați de un act.

„Cumva am fost îndoctrinați de mici că trebuie să te căsătorești. Noi oamenii mai tineri cumva ne îndepărtam de asta. Mă gândesc că pe viitor, daca vom dori să facem un copil, da”, au spus Eliana și Dan.

Ce spun specialiștii despre alegerea tinerilor de a nu se căsători

Specialiștii consideră că această dorință a tinerilor de a nu se căsători a apărut din nevoia de independență.

„Sunt trei elemente: din neîncredere, din rușine și din mândrie. Din neîncrederea în partener, din rușinea în raport cu familia și evident din partea de vinovăție pe care subiectul o simte după ce se căsătorește”, spune psihologului Radu Leca, conform sursei citate mai sus.

„Se schimbă așa numita familie tradițională în sensul în care oamenii se căsătoresc mai mult cu locul de muncă, cu job-ul decât cu un partener sau o parteneră", susține sociologul Antonio Amuza.

Căsătoria a devenit un subiect delicat, iar pentru mulți, nu mai reprezintă etapa care duce către o viață împlinită, ci o decizie care trebuie luată cu multă precauție sau chiar evitată.

Citește și: Schimbări semnificative la starea civilă. Când intră în vigoare și ce se întâmplă cu actele respective

Tinerii din România văd căsătoria ca pe o alegere personală, nu ca pe o necesitate. De-a lungul timpului, prioritățile acestora s-au schimbat, punând pe primul loc cariera, dezvoltarea personală, stabilitatea financiară și libertatea.

De asemenea, aceștia aleg să își trăiască viețile după propriile reguli, nu după așteptările impuse de societate

„Bucharest City Tour” intră în funcțiune. Ce traseu are și cât costă un bilet... Cât costă o șaorma în Vama Veche în august 2025. Cum a reacționat un turist când a văzut prețul: „Am vrut neapărat să mă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Observatornews.ro Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică" Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan Luni, 25.08.2025, 21:43
Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Marti, 26.08.2025, 15:18 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Luni, 25.08.2025, 19:00 Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Marti, 26.08.2025, 10:57
Mai multe
Citește și
„Bucharest City Tour” intră în funcțiune. Ce traseu are și cât costă un bilet
„Bucharest City Tour” intră în funcțiune. Ce traseu are și cât costă un bilet
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un... Catine.ro
Cât a ajuns să coste chiria în București, înainte de începerea anului universitar. Prețurile sunt în creștere
Cât a ajuns să coste chiria în București, înainte de începerea anului universitar. Prețurile sunt în creștere
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar închide realist gaura bugetară făcută de frauda de TVA
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor HelloTaste.ro
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de ședință și alte sporuri
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la greutatea ideală
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la... Kudika
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat... Gandul
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”. Când va fi lansată pelicula
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”.... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x