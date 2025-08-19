O tânără dorește să se căsătorească fără să-și invite familia la nuntă. Mesajul ei a devenit viral: „Vreau o nuntă mică”

O tânără plănuiește să se căsătorească fără să-și anunțe familia. Iată de ce mesajul ei a devenit viral.

O viitoare mireasă are o viziune specială în ceea ce privește ziua nunții. Aceasta este hotărâtă să nu aibă o nuntă tradițională.

Ce mesaj devenit viral a transmis tânăra

De-a lungul timpului, tânăra a fost invitată la mai multe nunți, ceea ce a făcut-o să-și contureze opinii puternice legate de propriul eveniment.

Viitoarea mireasă știe cu precizie ceea ce își dorește la nunta sa și ce nu își dorește, iar postarea sa a devenit virală. Tânăra nu își dorește familia extinsă alături în ziua specială. Ea dezvăluie că logodnicul său nu este la prima căsătorie, astfel că a trecut deja prin acest ”proces” și amândoi doresc un moment restrâns și intim.

Nunta tradițională nu este deloc pe placul viitoarei mirese.

„Nu vreau să-mi petrec ziua cu alți oameni or să fie toți cu ochii pe mine, să mi se face poze fără să știu, să fiu despărțită de familia mea din cauza unor obligații precum conversații cu oameni pe care abia îi cunosc. Totodată, nu mă aștept să primesc cadouri sau să se implice cineva în organizarea evenimentului”, a relatat tânăra, conform unei surse.

Viitoarea mireasă a prezicat că nu dorește să critice alegerile altor oameni în privința evenimentelor lor, însă ideală pentru ea este o ceremonie intimă.

„Am o familie destul de complicată, iar a logodnicului mei este foarte numeroasă, astfel că nu este o opțiune pentru noi să organizăm un eveniment la care să participe toată lumea, ci doar noi și copiii noștri. Dacă nu pot avea o nuntă liniștită și intimă la care să participăm doar noi, nu mă voi căsători deloc”, a mai adăugat tânăra.

De asemenea, cei doi au avut o logodnă restrânsă și consideră că o nuntă la fel de mică ar fi „perfectă”.

În ciuda preferințelor mirilor de a avea o nuntă restrânsă, mulți din familiile lor le pun întrebări legate de viitorul eveniment, gândindu-se că vor fi invitați.

Tânăra mireasă a cerut sfaturi în online, neștiind dacă să le răspundă într-o manieră vagă sau să le spună cât se poate de direct că nu vor fi invitați la nuntă. Aceasta se teme că are cerințe fără sens, spunând că i se pare ciudat ca oamenii să dorească să se uite la cineva care se căsătorește și este evident că nu se simte bine fiind privit.

Internauții au sfătuit-o în număr mare să se căsătorească și să anunțe familia abia după ce s-a încheiat evenimentul.

„Nu trebuie să ai o nuntă mare. Fă ceea ce îți aduce fericire. Probabil mulți vor fi bucuroși că n-au fost nevoiți să participe la o altă nuntă scumpă”, a fost de părere cineva.

„Dacă ai o familie înțelegătoare spune-i din start că vă căsătoriți din motive legale și că nu-ți dorești o nuntă”, i-a sugerat cineva. „Astfel că, nu este niciun mare eveniment. Doar vă luați o zi liberă și vă simțiți bine alături de copii. Dacă familia ta reacționează urât de obicei, fă anunțul abia după eveniment.”

„Nu are niciun sens să fii vagă cu ei. Spune-le. Sărbătorește alături de ei cu altă ocazie sau poți să nu faci deloc asta. Este mai simplu să fii onestă și toată lumea știe care e treaba”, a fost de părere altcineva.