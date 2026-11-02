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Imagini de la accidentul în care au fost implicați Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. A fost solicitat elicopterul

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au fost implicați într-un accident rutier în 2019, în urma căruia au ajuns la spital. Iată primele imagini de la locul incidentului!

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 16:16 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 16:36
Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au trecut printr-un accident foarte grav. | Antena 1
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Accidentul rutier în care au fost implicați Bianca Ghiurcă și Prințul Marco de la Insula Iubirii, sezonul 10, a avut loc în 2019, în Napoli, când cei doi se întorceau de la un eveniment. Concurenții au căzut de pe motocicletă, după ce una dintre roți s-a blocat, și au suferit răni grave.

Imagini de la accidentul în care au fost implicați Bianca Ghiurcă și Prințul Marco

În ajutorul celor doi au ajuns mai multe echipaje de salvare, așa cum se observă în imaginile realizate la fața locului. Bianca Ghiurcă a fost preluată de un elicopter medical și a fost dusă la spital în stare gravă.

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Mai mulți medici au intervenit pentru a-i acorda ajutor Biancăi Ghiurcă, care era într-o stare critică.

Prințul Marco a fost dus la un alt spital, unde a primit îngrijiri medicale. Într-una dintre imagini, concurentul apare bandajat în zona picioarelor și a feței, în timp ce se plimbă pe holurile spitalului îmbrăcat într-un halat.

Într-o altă imagine realizată după ce au fost externați din spital, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco apar plimbându-se pe stradă cu picioarele bandajate. Cei doi și-au păstrat optimismul și au avut zâmbetul pe buze, în ciuda evenimentului nefericit care a avut loc.

Ce a spus concurentul despre incident

Prințul Marco a mărturisit că nimeni nu a fost găsit vinovat în urma anchetei desfășurate de polițiști. Concurentul nu își explică cum s-a produs accidentul, dar suspectează că cineva ar fi aruncat un material textil de pe podul amplasat deasupra autostrăzii, care a blocat ulterior roata motocicletei.

”Eu aveam o motocicletă cu trei roți. Pe autostradă, veneam de la Napoli de la nunta unor prieteni. Sunt niște poduri pe autostradă și probabil cineva a aruncat cu ceva de pe acele poduri, cu o cârpă, încât cârpa s-a fixat în spate la roata din spate și a blocat-o. Se întorcea, am văzut-o pe ea cum a sărit din spatele meu”, a declarat Prințul Marco, în podcastul Face to face.

accidentul în care au fost implicați Prințul Marco și Bianca Ghiurcă
accidentul în care au fost implicați Prințul Marco și Bianca Ghiurcă
Prințul Marco și Bianca Ghiurcă
Prințul Marco la spital, după accident
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Prințul Marco și Bianca Ghiurcă trăiesc o poveste de iubire de 10 ani și au decis să își supună căsnicia celui mai dur test al fidelității la Insula Iubirii, în sezonul 10. Parcursul celor doi concurenți poate fi urmărit în fiecare vineri, de la ora 20:30, și în fiecare sâmbătă, de la ora 20:30, pe Antena 1 și Antena Play.

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