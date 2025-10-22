Un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere. Povestea emoționantă a lui Jackie

Antena Căutare
Un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere. Povestea patrupedului a devenit virală și a emoționat numeroși români.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:49 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 14:41
Descoperă emoționanta poveste a lui Jackie, câinele rămas să păzească apartamentul după explozia din Rahova | sursa foto: Profimedia

Vineri, pe 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a petrecut în Rahova (București), la un bloc ce a fost puternic avariat. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât un etaj s-a prăbușit peste cel de dedesubt. Au fost trei decese și numeroase victime, iar peisajul rămas în urmă a fost unul de-a dreptul tragic și marcant. În tot acest haos, un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere.

Descoperă povestea emoționantă a lui Jackie, câinele rămas în clădire, până la venirea salvatorilor.

O explozie extrem de puternică a avut loc vineri, pe 17 octombrie 2025, la orele dimineții, și a devastat un bloc din Rahova. Un etaj s-a prăbușit complet peste cel de dedesubt și au fost victime aruncate la zeci de metri. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar clădirea a fost, de asemenea, afectată, la fel ca și blocul situat în imediata apropiere. Imediat după explozie, oamenii au ieșit în stradă și imaginile surprinse au fost dramatice: geamuri spulberate, mașini avariate, două etaje aproape prăbușite complet. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât una dintre victime a fost izbită violent și zdrobită de blocul opus, urme de sânge prelingându-se pe clădire.

Citește și: Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat

După explozia din Rahova au ieșit la iveală și povești emoționante. Este cazul unui câine pe nume Jackie, care a rămas în apartamentul familiei sale, pentru a-l păzi.

Vineri, pe 17 octombrie 2025, o explozie puternică a avut loc la un bloc din Rahova. În momentul producerii, o femeie pe nume Natalia era în casă alături de cele două fete ale sale. Suflul a a fost atât de puternic încât prin aer au zburat mii de cioburi. Femeia s-a străduit imediat să își găsească fiicele și să le scoată din casă, dar a conștientizat faptul că nu are putere să scoată și câinele din rasa Rottweiler, adică pe Jackie.

Citește și: Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime

„Au ieșit copiii, au ieșit cu un domn și am început să văd pompierii. Vecinii strigau în continuare. M-am întors să iau cățelul și cățelul n-a vrut să vină. N-aveam cum să o iau în brațe. M-am gândit să o iau în brațe, dar îmi era teamă că mă dărâmă, pentru că mie mi-au tot alunecat picioarele pe pereții ăia. După aceea, m-am întors să văd dacă pot să iau acte. Am pus mâna pe două geci ale fetelor (…). Am mai vrut să mai iau o dată cățelul, să mă rog de ea, dar eram încălțată cu niște papuci mai mari și îmi alunecau foarte tare picioarele. M-am uitat în jos și am văzut etajul 5 și atunci mi-am dat seama că e mai rău decât mi-am închipuit. Am ieșit. Nu am mai stat. Am întâlnit mulți oameni care se întorceau și foarte mulți pompieri. Știu că pe toți i-am rugat. Le-am spus tuturor, i-am stresat pe toți. Le spuneam: «Știu că sunt mulți oameni, dar am și eu un câine»”, a fost confesiunea emoționantă făcută de femeie, în exclusivitate pentru cei de la Digi24, unde poți afla mai multe detalii emoționante.

Ulterior a venit și soțul femeii și toți au văzut cum Jackie îi privea printr-un geam spart, în timp ce păzea apartamentul. Familia a convins într-un final pompierii să salveze câinele împreună, în ciuda pericolului. Patrupedul a fost salvat, iar familia a fost fericită.

