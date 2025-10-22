Un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere. Povestea emoționantă a lui Jackie

Un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere. Povestea patrupedului a devenit virală și a emoționat numeroși români.

Vineri, pe 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a petrecut în Rahova (București), la un bloc ce a fost puternic avariat. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât un etaj s-a prăbușit peste cel de dedesubt. Au fost trei decese și numeroase victime, iar peisajul rămas în urmă a fost unul de-a dreptul tragic și marcant. În tot acest haos, un câine a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova, ca să îl apere.

Descoperă povestea emoționantă a lui Jackie, câinele rămas în clădire, până la venirea salvatorilor.

O explozie extrem de puternică a avut loc vineri, pe 17 octombrie 2025, la orele dimineții, și a devastat un bloc din Rahova. Un etaj s-a prăbușit complet peste cel de dedesubt și au fost victime aruncate la zeci de metri. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar clădirea a fost, de asemenea, afectată, la fel ca și blocul situat în imediata apropiere. Imediat după explozie, oamenii au ieșit în stradă și imaginile surprinse au fost dramatice: geamuri spulberate, mașini avariate, două etaje aproape prăbușite complet. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât una dintre victime a fost izbită violent și zdrobită de blocul opus, urme de sânge prelingându-se pe clădire.

După explozia din Rahova au ieșit la iveală și povești emoționante. Este cazul unui câine pe nume Jackie, care a rămas în apartamentul familiei sale, pentru a-l păzi.

Vineri, pe 17 octombrie 2025, o explozie puternică a avut loc la un bloc din Rahova. În momentul producerii, o femeie pe nume Natalia era în casă alături de cele două fete ale sale. Suflul a a fost atât de puternic încât prin aer au zburat mii de cioburi. Femeia s-a străduit imediat să își găsească fiicele și să le scoată din casă, dar a conștientizat faptul că nu are putere să scoată și câinele din rasa Rottweiler, adică pe Jackie.

„Au ieșit copiii, au ieșit cu un domn și am început să văd pompierii. Vecinii strigau în continuare. M-am întors să iau cățelul și cățelul n-a vrut să vină. N-aveam cum să o iau în brațe. M-am gândit să o iau în brațe, dar îmi era teamă că mă dărâmă, pentru că mie mi-au tot alunecat picioarele pe pereții ăia. După aceea, m-am întors să văd dacă pot să iau acte. Am pus mâna pe două geci ale fetelor (…). Am mai vrut să mai iau o dată cățelul, să mă rog de ea, dar eram încălțată cu niște papuci mai mari și îmi alunecau foarte tare picioarele. M-am uitat în jos și am văzut etajul 5 și atunci mi-am dat seama că e mai rău decât mi-am închipuit. Am ieșit. Nu am mai stat. Am întâlnit mulți oameni care se întorceau și foarte mulți pompieri. Știu că pe toți i-am rugat. Le-am spus tuturor, i-am stresat pe toți. Le spuneam: «Știu că sunt mulți oameni, dar am și eu un câine»”, a fost confesiunea emoționantă făcută de femeie, în exclusivitate pentru cei de la Digi24, unde poți afla mai multe detalii emoționante.

Ulterior a venit și soțul femeii și toți au văzut cum Jackie îi privea printr-un geam spart, în timp ce păzea apartamentul. Familia a convins într-un final pompierii să salveze câinele împreună, în ciuda pericolului. Patrupedul a fost salvat, iar familia a fost fericită.