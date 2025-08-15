Antena Căutare
Litoralul pentru toți 2025. Tot ce trebuie să știi despre ediția de toamnă a programului

Descoperă programul Litoralul pentru toti 2025 toamna în Mamaia: tarife reduse cu până la 40%, oferte de la 1467 lei pentru 7 nopți și sejururi relaxante în septembrie.

Publicat: Vineri, 15 August 2025, 14:05
Ofertele la sejururi în luna septembrie pornesc de la 770 lei lei pentru 7 nopți în cadrul programului Litoralul pentru toti toamna 2025 | Shutterstock

Programul Litoralul pentru toti 2025 toamna revine cu oferte speciale pentru românii care vor să se bucure de o vacanță la malul mării în afara sezonului de vârf. Această ediție de toamnă aduce tarife reduse, condiții avantajoase și oportunitatea de a descoperi stațiunile de pe litoral într-o atmosferă mai liniștită și mai relaxantă.

Începe Litoralul pentru toți, ediția 2025

Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toti 2025 este organizată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și se desfășoară, în mod tradițional, la începutul lunii septembrie. Scopul este de a încuraja turismul pe litoral și după sezonul estival de vârf, oferind tarife accesibile pentru toate categoriile de turiști.

Citește și: Cât costă să te dai cu skijet-ul pe litoralul românesc în 2025. Reprezentanții APC au reacționat: „Facem credit cu buletinul”

Articolul continuă după reclamă

Hotelurile participante includ atât unități de 2 și 3 stele, ideale pentru un buget redus, cât și complexe de 4 și 5 stele, pentru cei care caută condiții premium la prețuri mai mici decât în iulie-august.

Staţiunile participante includ: Mamaia, Eforie Nord și Sud, Costinești, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn, Mangalia, Vama Veche și 2 Mai, potrivit adevarul.ro.

De ce prețuri pot beneficia românii

Programul Litoralul pentru toti 2025 toamna vine cu tarife preferențiale valabile doar pentru perioada stabilită oficial. Acesta se desfășoară oficial în perioada 1 septembrie - 15 octombrie, conform FPTR.

Prețurile sunt negociate direct cu hotelierii și pot fi cu până la 40% mai mici față de tarifele de vârf. În pachet sunt incluse, de obicei, cazarea pentru 6 nopți, iar unele unități oferă și mic dejun sau chiar demipensiune fără costuri suplimentare.

Iată câteva exemple concrete:

  • Costinești: preţuri între 110 - 200 lei/noapte/persoană în septembrie - octombrie
  • Neptun - Jupiter: pachete all-inclusive de la 285 lei/noapte/persoană
  • Venus: tarife de la aproximativ 240 lei/noapte/persoană

În plus, conform FPTR, ediția 2025 oferă variante foarte accesibile și în alte stațiuni, cu tarife minime raportate la iunie, care pot servi drept referință:

  • Eforie Nord: de la 46 lei/noapte (fără masă), 86 lei (demipensiune), 220 lei (all-inclusive)
  • Costinești: de la 62 lei (demipensiune)

Ofertele la sejururi în luna septembrie pornesc de la 770 lei lei pentru 7 nopți

În cadrul programului Litoralul pentru toti 2025 toamna, există oferte extrem de avantajoase pentru începutul lunii septembrie. De exemplu, un sejur de 7 nopți poate începe de la 700 lei/persoană la un hotel de 2 stele, iar pentru unități de 4 stele tarifele pot porni de la sume semnificativ mai mici decât în sezon.

Acest interval este ideal pentru cei care își doresc să evite aglomerația, să beneficieze de temperaturi plăcute și să se relaxeze la malul mării fără costurile ridicate ale verii.

Citește și: Cât costă „taxa pe cearșaf” la Mamaia. Prețul îi face pe români să stea cât mai departe de stațiune

De exemplu, pentru o cazare fără masă, pachetele de 7 nopți pot începe de la aproximativ 770 lei/persoană, bazându-se pe un tarif mediu de 110 lei/noapte, cum este în Costinești.

În același timp, pentru opțiuni all-inclusive, în Neptun sau Jupiter prețul ajunge la 285 lei/noapte, aproximativ 1995 lei/persoană pentru 7 nopți.

Pentru Mamaia, conform site-ului oficial al FPTR, tarifele minime în această perioadă sunt:

  • 215 lei/persoană/noapte - demipensiune
  • 327 lei/persoană/noapte - all-inclusive
Astfel, ofertele la sejururi în luna septembrie, în Mamaia, pornesc de la aproximativ 1467 lei pentru 7 nopți (all-inclusive la hoteluri de 4 stele), iar pentru demipensiune prețurile pot începe de la circa 1505 lei pentru aceeași perioadă.

