Marius Keșeri, bateristul trupei Direcția 5 a murit. Omagiul emoționant pe care i l-au adus colegii săi de trupă

Marius Keresi, toboșarul trupei Direcția 5 a murit la vârsta de 60 ani.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 08:58
Cea care a anunțat decesul a fost impresara lui, Forența Marin. | Facebook

Lumea muzicii românești este acum în doliu după ce s-a stins din viață Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5.

Marius Keșeri a fost toboșarul trupei Direcția 5 timp de 30 de ani și împreună cu membrii trupei forma o familie, fiind prieteni foarte buni.

Artistul s-a stins din viață la vârsta de 60 ani. Cea care a anunțat decesul a fost impresara lui, Forența Marin, care a explicat că Marius Keșeri s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Chiar dacă a avut probleme de sănătate, artistul a cântat pe scenă până în ultimele zile din viața lui. Impresara lui Marius Keșeri a dezvăluit că el s-a confruntat cu un diagnostic crunt, suferea de cancer, dar nu a dorit să vorbească despre boala care îi aducea atâta suferință.

Marius Keșeri a preferat să nu vorbească despre diagnosticul său nici cu cei dragi, încercând să îi menajeze.

„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise, se poate vedea transformarea bruscă fizică, din ultimul an, și din fotografii. Era singur, nu avea soție sau copii, locuia undeva în zona Cotroceni. Nu era căsătorit. A avut câteva povești de dragoste, dar îi plăcea discreția. Nu multora le-a spus că e bolnav, nu voia să fie compătimit”, a declarat impresara lui Marius Keșeri, pentru Click.

Colegii săi din trupa Direcția 5 i-au adus un ultim omagiu.

Marius Keșeri nu era căsătorit și locuia singur și chiar și în clipele în care nu se simțea bine, el își găsea mereu alinarea în muzică. Atunci când nu era alături de colegii lui din trupa Direcția 5, toboșarul mergea la o biserică și se ruga.

„Muncea, cânta, mai avea și un alt proiect muzical, pe lângă Direcția 5. A fost activ, pe plan muzical, până spre sfârșitul vieții. Era un tip singuratic și foarte credincios, ne vedeam în fiecare duminică la o biserică din Cotroceni, unde merg și eu. Din păcate, asta e viața. Nu știu exact cine din familia lui se va ocupa de funeralii, îmi spunea cândva că mai are un frate, tot în domeniul muzical”, a mai declarat impresara.

Din spusele impresarei, de înmormântarea lui cel mai probabil se va ocupa fratele lui, iar toți cei care l-au iubit și apreciat îi vor putea fi alături când va fi condus pe ultimul drum.

