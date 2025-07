Ministrul Justiției, despre scandalul șpăgii la ANAF și vârsta de pensionare a magistraților, la Observator Antena 1

Ministrul Justiției, despre scandalul șpăgii la ANAF și vârsta de pensionare a magistraților, în exclusivitate, la Observator Antena 1

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a răspuns în direct, ieri seară, la Observator Antena 1, la întrebările Alessandrei Stoicescu referitoare la scandalul mitei de la ANAF în care este implicat fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. Oficialul a explicat că, din punct de vedere juridic, cazul este încheiat, însă are implicații morale semnificative.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, interviu în exclusivitate la Observator

"Este o situaţie categoric regretabilă, sper ca Guvernul să depăşească această chestiune cât mai repede, sper să ne păstrăm eficienţa în ceea ce priveşte activitatea de reformă. (...) În ceea ce priveşte comunicarea cu DNA, ca ministru al Justiţiei nu am avut de ce să am această discuţie referitoare la situaţia domnului vicepremier. Din punctul meu de vedere, discuţia nu a fost una cu componentă juridică, pentru că acolo a fost un caz care este finalizat cu o hotărâre definitivă. Nu îmi este foarte familiar, dar ştiu că este un caz încheiat. Discuţia a fost mai mult în sfera morală, nu în cea juridică. Încă o dată accentuez, în cazul dânsului nu a fost vorba de o condamnare penală.", a declarat Radu Marinescu la Observator.

Ministrul a dat și explicații referitoare la certificatul ORNISS de care a beneficiat fostul vicepremier şi înștiințarea preşedintelui şi premierului în cazul unei asemenea vulnerabilități.

"Miniştrii primesc accesul la informaţii clasificate prin efectul legii. Cu alte cuvinte, un certificat ORNISS obţinut în condiţiile în care se completează toate acele formulare nu există în cazul miniştrilor. Pentru alte ipoteze în care dânsul a fost în anumite poziţii publice şi în care ar fi fost necesară completarea, consilier prezidenţial, acolo nu cunosc situaţia dacă a completat sau nu a completat. Sunt ipoteze diferite. Fiind vorba de un ministru, accesul la informaţiile clasificate este prin efectul legii. Adică este prevăzut în lege că cei care ocupă această poziţie publică au accesul la informaţii clasificate. Deci aici, o avertizare într-un proces de evaluare cu privire la accesul la informaţii clasificate nu putea exista. Dacă pentru a-l obţine în alte poziţii publice a completat acel formular şi a făcut obiectul unei analize, deci n-a primit accesul prin efectul legii, ci l-a primit ca urmare a unei proceduri administrative de evaluare, atunci eventualele vulnerabilităţi în sensul legii care priveşte protejarea informaţiilor clasificate pot să fie semnalate. Aici trebuie subliniat, nu există o condamnare penală în cazul dumnealui, a fost exonerat pentru că a beneficiat de o cauză de nepedepsire pentru acea infracţiune." - Radu Marinescu, ministrul Justiției

Prezența lui Marian Neacșu în Guvern, deşi a fost condamnat definitiv în 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase luni de închisoare cu suspendare, pentru conflict de interese, a fost alt subiect abordat de Alessandra Stoicescu în discuția cu ministrul Justiţiei.

"Între morală şi lege există întotdeauna o sinonimie. Dacă am aprecia că efectele legii ar antrena o componentă amorală, atunci legea însăşi ar fi în discuţie. În ceea ce-l priveşte pe domnul Neacşu, este vorba de o faptă de conflict de interese pentru care a fost sancţionat, pentru care a intervenit şi reabilitarea juridică, iar reabilitare în sensul legii şi în sens moral înseamnă că o persoană a executat şi a îndeplinit toate sancţiunile pe care societatea i le-a dat şi a fost exonerat de toate sancţiunile respective. Acum, a spune că, deşi eşti reabilitat, eşti încă din punct de vedere moral, condamnabil de fapt, lipseşte de substanţă morală reabilitarea. Şi în alte domenii poţi, dacă a intervenit reabilitarea, să ocupi o poziţie de responsabilitate. (...) Preocuparea mea este pentru legalitate, să nu existe un impediment legal. Judecata de moralitate o facem cu toţii într-o societate care trebuie să fie echilibrată.", a susținut ministrul Justiției la Observator.

În cadrul interviului din platoul Observator, Radu Marinescu a vorbit şi despre vârsta de pensionare a magistraţilor.

"Prin programul de guvernare ne-am propus să ducem vârsta de pensionare în ceea ce-i priveşte pe magistraţi la vârsta standard. Pentru a face acest lucru, ne preocupăm ca proiectul care va deveni lege să fie unul constituţional, bazat pe toate exigenţele care vin atât din coordonata UE cât şi din jurisprudenţa CCR şi să fie rezultatul unui dialog între puterile statului. (...) Cu siguranţă va apărea acest proiect. Cu siguranţă câteva lucruri vor trebui respectate. În primul rând, dacă atingem vârsta de pensionare, există deja o lege care duce vârsta de pensionare prin etapizare la 60 de ani, trebuie păstrate elementele de predictibilitate. Una este ca indemnizaţia sau pensia să fie cât mai apropiate de indemnizaţia în plată, alta este să existe o predictibilitate care se poate regăsi într-un mecanism de creştere etapizată. Aceste elemente combinate trebuie să asigure succesul de constituţionalitate al legii. Sunt peste 20 de acte normative în timp care au tot modificat statutul privind pensiile magistraţiilor, sporuri, nesporuri. Această situaţie trebuie să înceteze. Dacă stabilim o normă şi o regulă, ele trebuie să fie pentru mult timp de acum încolo, dacă stabilim nişte criterii de salarizare, acestea trebuie să fie stabilie şi predictibile, să nu schimbăm în fiecare an. Sub nicio formă nu trebuie discutat sub formă de termeni de pedeapsă sau de sancţiune, departe de noi o astfel de intenţie.", a explicat Radu Marinescu.

Ministrul Marinescu a vorbit, în platoul Observator, și despre dosarul fostului şef ANPC, Cristian Popescu Piedone. "Până în momentul de faţă, nu am solicitat DNA să efectueze o verificare, am solicitat şi Inspecţiei Judiciare, până în momentul de faţă nu avem un element care să ne conducă la o concluzie de unde au plecat acele informaţii care au ajuns în atenţia publicului.", a declarat ministrul.

Referitor la nemuțumirea exprimată de preşedintele Nicuşor Dan în legătură cu activitatea şefilor DNA şi ai Parchetului General, ministrul Justiţiei a declarat că nu a purtat o discuţie cu şeful statului pe această temă. "Facem analize în ceea ce priveşte, în limitele pe care ni le dă Constituţia, de autoritate sub care îşi desfăşoară activitatea procurorii.", a spus Radu Marinescu.

