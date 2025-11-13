(P) Cum s-a descurcat naționala României în ultimele meciuri decisive: Bosnia, următoarea „stație”

Echipa națională a României se pregătește de un nou meci decisiv.

Pe 15 noiembrie, „tricolorii” merg în Bosnia cu gândul de a termina pe locul secund în grupa de calificare la Cupa Mondială, poziție care i-ar pune într-o poziție mai avantajoasă la tragerea la sorți pentru meciurile de baraj din primăvara lui 2026.

Se poate astfel spune că meciul dintre Bosnia și România este decisiv. Avem nevoie de victorie pentru a fi la mâna noastră, iar dacă vom câștiga și cu San Marino vom termina grupa pe locul secund, indiferent ce va mai face Bosnia. Ba chiar am păstra șanse teoretice la primul loc, deși ar fi nevoie ca Austria să piardă ambele meciuri rămase de disputat.

Duelul cu Bosnia nu se anunță deloc ușor, însă cotele 1x2 prefațează un meci destul de echilibrat la Zenica. Bookmakerii de pe platforma TopBet acordă o cotă de 2.40 pentru victoria gazdelor și 2.80 pentru un succes al „Tricolorilor”, în timp ce orice rezultat de egalitate este cotat cu 3.40. Este, fără doar și poate, un meci în care presiunea își va spune cuvântul, dar această generație a arătat că știe cum să gestioneze astfel de momente.

Amintiri plăcute din meciul decisiv cu Israel

Unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă a fost cel dintre Israel și România, disputat pe 18 noiembrie 2023. A fost penultimul duel din campania de calificare la EURO 2024. S-a jucat în Ungaria, iar fotbaliștii pregătiți la acel moment de Edward Iordănescu au arătat că știu din plin să gestioneze momentele sub presiune.

Chiar dacă am luat gol după doar 2 minute, reușitele lui Pușcaș și Ianis Hagi ne-au asigurat calificarea la turneul final. Mai mult, la trei zile distanță, România a învins Elveția cu 1-0 și a câștigat grupa de calificare. Am avut și o apărare de top, care a încasat doar 4 goluri. În plus, România a încheiat campania de calificare neînvinsă.

Presiunea s-a simțit din plin și la EURO 2024. Echipa noastră a început entuziasmant însă, cu un 3-0 contra Ucrainei. O victorie la scor, pe care foarte puțini o anticipau la acel moment, având în vedere că Ucraina avea un lot mult mai valoros.

A urmat eșecul cu Belgia, scor 0-2, dar și meciul decisiv pentru calificarea din grupă cu Slovacia. Echipa noastră avea nevoie să nu piardă acest duel. Presiunea noastră a fost gestionată corect, iar scorul final a fost 1-1. A fost suficient pentru ca România să câștige grupa. Duda a deschis scorul pentru slovaci în minutul 24, dar Răzvan Marin a egalat câteva minute mai târziu dintr-un penalty obținut de Ianis Hagi.

Au fost și momente mai puțin plăcute

În precedenta campanie de calificare la Cupa Mondială, nu toate lucrurile au mers așa cum echipa noastră își propunea. Grupa a fost relativ accesibilă, cu Germania, Macedonia de Nord, Islanda, Armenia și Liechtenstein. Am început prost campania, iar înfrângerea cu Armenia ne-a tras mult în jos.

Apoi, o remiză cu Macedonia de Nord a dat și mai mult calculele peste cap. Echipa noastră era, totuși, în calcule pentru locul secund, dar pe 11 noiembrie 2021, în meciul decisiv cu Islanda, scorul a fost doar 0-0. Atunci, echipa noastră a ratat prezența la baraj.

De această dată, România este sigură de prezența la baraj. Totuși, ajutați și de moralul bun după victoria cu Austria, jucătorii lui Mircea Lucescu își propun să obțină cele trei puncte în meciul cu Bosnia de pe 15 noiembrie. Succesul le-ar da un moral și mai bun în perspectiva duelurilor de baraj ce vor avea loc în martie 2026.