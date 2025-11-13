Antena Căutare
Home News Social (P) Cum s-a descurcat naționala României în ultimele meciuri decisive: Bosnia, următoarea „stație”

(P) Cum s-a descurcat naționala României în ultimele meciuri decisive: Bosnia, următoarea „stație”

Echipa națională a României se pregătește de un nou meci decisiv.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 13:22 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 13:28
Se poate astfel spune că meciul dintre Bosnia și România este decisiv. | Canva

Pe 15 noiembrie, „tricolorii” merg în Bosnia cu gândul de a termina pe locul secund în grupa de calificare la Cupa Mondială, poziție care i-ar pune într-o poziție mai avantajoasă la tragerea la sorți pentru meciurile de baraj din primăvara lui 2026.

Se poate astfel spune că meciul dintre Bosnia și România este decisiv. Avem nevoie de victorie pentru a fi la mâna noastră, iar dacă vom câștiga și cu San Marino vom termina grupa pe locul secund, indiferent ce va mai face Bosnia. Ba chiar am păstra șanse teoretice la primul loc, deși ar fi nevoie ca Austria să piardă ambele meciuri rămase de disputat.

Duelul cu Bosnia nu se anunță deloc ușor, însă cotele 1x2 prefațează un meci destul de echilibrat la Zenica. Bookmakerii de pe platforma TopBet acordă o cotă de 2.40 pentru victoria gazdelor și 2.80 pentru un succes al „Tricolorilor”, în timp ce orice rezultat de egalitate este cotat cu 3.40. Este, fără doar și poate, un meci în care presiunea își va spune cuvântul, dar această generație a arătat că știe cum să gestioneze astfel de momente.

Amintiri plăcute din meciul decisiv cu Israel

Articolul continuă după reclamă

Unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă a fost cel dintre Israel și România, disputat pe 18 noiembrie 2023. A fost penultimul duel din campania de calificare la EURO 2024. S-a jucat în Ungaria, iar fotbaliștii pregătiți la acel moment de Edward Iordănescu au arătat că știu din plin să gestioneze momentele sub presiune.

Chiar dacă am luat gol după doar 2 minute, reușitele lui Pușcaș și Ianis Hagi ne-au asigurat calificarea la turneul final. Mai mult, la trei zile distanță, România a învins Elveția cu 1-0 și a câștigat grupa de calificare. Am avut și o apărare de top, care a încasat doar 4 goluri. În plus, România a încheiat campania de calificare neînvinsă.

Presiunea s-a simțit din plin și la EURO 2024. Echipa noastră a început entuziasmant însă, cu un 3-0 contra Ucrainei. O victorie la scor, pe care foarte puțini o anticipau la acel moment, având în vedere că Ucraina avea un lot mult mai valoros.

A urmat eșecul cu Belgia, scor 0-2, dar și meciul decisiv pentru calificarea din grupă cu Slovacia. Echipa noastră avea nevoie să nu piardă acest duel. Presiunea noastră a fost gestionată corect, iar scorul final a fost 1-1. A fost suficient pentru ca România să câștige grupa. Duda a deschis scorul pentru slovaci în minutul 24, dar Răzvan Marin a egalat câteva minute mai târziu dintr-un penalty obținut de Ianis Hagi.

Au fost și momente mai puțin plăcute

În precedenta campanie de calificare la Cupa Mondială, nu toate lucrurile au mers așa cum echipa noastră își propunea. Grupa a fost relativ accesibilă, cu Germania, Macedonia de Nord, Islanda, Armenia și Liechtenstein. Am început prost campania, iar înfrângerea cu Armenia ne-a tras mult în jos.

Apoi, o remiză cu Macedonia de Nord a dat și mai mult calculele peste cap. Echipa noastră era, totuși, în calcule pentru locul secund, dar pe 11 noiembrie 2021, în meciul decisiv cu Islanda, scorul a fost doar 0-0. Atunci, echipa noastră a ratat prezența la baraj.

De această dată, România este sigură de prezența la baraj. Totuși, ajutați și de moralul bun după victoria cu Austria, jucătorii lui Mircea Lucescu își propun să obțină cele trei puncte în meciul cu Bosnia de pe 15 noiembrie. Succesul le-ar da un moral și mai bun în perspectiva duelurilor de baraj ce vor avea loc în martie 2026.

Rezultate Loto azi, 13 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus... (P) Synevo te ajută să-ți cunoști mai bine organismul – prin date, nu presupuneri...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
Observatornews.ro Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu” Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
(P) De ce durabilitatea unei case începe cu detaliile mici
(P) De ce durabilitatea unei case începe cu detaliile mici
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
(P) Unde găsești mașini folosite, dar tratate ca noi
(P) Unde găsești mașini folosite, dar tratate ca noi
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x