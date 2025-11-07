Antena Căutare
Mircea Lucescu a făcut anunțul! Care este lotul final pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino

Selecționerul naționalei a decis cine va lupta în următoarele două meciuri decisive pentru România. Descoperă cine intră în joc și cine a rămas în afara lotului în meciurile cu Bosnia și San Marino.

Mircea Lucescu a anuțatlotul final pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino | Hepta

Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia și San Marino din grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026!

Il Luce a pregătit mutări surprinzătoare și a decis ca mai mulți jucători să rămână momentan în afara lotului.

Citește și: România își continuă drumul spre World Cup 2026. Meciul cu San Marino, exclusiv pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Descoperă în rândurile de mai jos ce nume mari alcătuiesc echipa care ar putea să facă posibilă calificarea naționalei la turneul final găzduit de Statele Unite ale Mericii, Canada și Mexic, World Cup 2026!

Mircea Lucescu a făcut anunțul! Care este lotul final pentru meciurile României cu Bosnia-Herțegovina și San Marino

România joacă în curând două dintre cele mai așteptate meciuri ale anului, iar selecționerul naționalei a aplicat o nouă strategie pentru următoarele partide, deoarece, de această dată, nu a putut conta pe anumiți jucători din cauza unor accidentări sau a unor suspendări care i-au întristat profund chiar și pe suporteri.

Spre exemplu, Mihai Popescu și Andrei Burcă nu vor putea lua parte la meciurile decisive, motiv pentru care Mircea Lucescu a decis să fie înlocuiți pentru un moment de Claudiu Petrila și de Marian Aioani, ambii jucători care fac parte din echipa Rapid.

Alex Dobre, jucător important al giuleștenilor, și Adrian Șut de la FCSB au fost, de asemenea, scoși din ecuație, Darius Olaru fiind cel care s-a întors în lot, luptând alături de ceilalți mijlocași pentru calificarea la CM 2026.

Nici Nicolae Stanciu și Radu Drăgușin nu sunt incluși în noul lot, însă pentru Ştefan Târnovanu, Florin Tănase, David Miculescu şi Daniel Bîrligea a urmat o veste excelentă după ce antrenorul a decis ca ei să intre în lupta pentru calificare.

Iată cum arată lotul final după ce Mircea Lucescu a decis să aplice o nouă strategie pentru următoarele două partide extrem de importante pentru echipa națională!

Portari

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0)
  • Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)
  • Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2)
  • Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)

Citește și: Ce spune Mircea Lucescu despre plecarea sa de la echipa națională după meciul cu Austria: „Eu am promis...”

Mijlocași

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0)
  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 24/5)
  • Darius OLARU (FCSB, 26/0)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10)
  • David MICULESCU (FCSB, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0)
  • Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7)
  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1)
  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

World Cup 2026 va fi transmis exclusiv în Universul Antena, iar partida cu San Marino de pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Citește și: Fratele lui Mircea Lucescu a murit chiar în ziua în care antrenorul a împlinit 80 de ani. De ce a aflat abia după petrecere

Cine a fost prima mare iubire a lui Emeric Ienei. Actrița i-a dăruit un copil...
