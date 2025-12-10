Anda Adam a fost criticată dur pe internet după ce a postat o fotografie sexy în zapădă. Descoperă în rândurile de mai jos pentru ce a fost acuzată fosta concurentă de la Asia Express!

Anda Adam a devenit din nou ținta criticilor de pe internet după ce a postat o fotografie în care este destul de subțire îmbrăcată, stând în mijlocul zăpezii și pozând într-o ipostază sexy așa cum a obișnuit dintotdeauna.

Ceea ce i-a înfuriat pe cei care au văzut postarae nu a fost totuși ipostaza în care s-a fotografiat, ci un alt detaliu pe care l-au remarcat aceștia încă din primele secunde de privit.

Descoperă în rândurile de mai jos pentru ce o acuză internauții pe fosta concurentă de la Asia Express 2025 și de ce au pus-o la zid într-un mod atât de dur.

Anda Adam, pusă la zid după ce s-a pozat în zăpadă. Ce i-a făcut pe internauți să reacționeze

Anda Adam este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară, însă, în ultimul timp, tot mai mulți români se declară dezamăgiți de aparițiile ei, deoarece aceata și-ar edita fotografiile mult prea mult.

Potrivit spuselor acestora, vedeta ar exagera cu filtrele și ar edita fotografiile astfel încât să pară mai slabă decât este în realitate.

„Legenda spune că deja s-au consumat filtrele si tot ce înseamnă editare, înaintea vremurilor noastre ! P.s. - trebuie să apreciem că totuși zăpadă a rămas albă!”;

„De ce trebuie să vă editați pozele în așa hal? Arătați-vă cum sunteți de fapt pentru că oricum vă știm de la TV și altceva vedem în poze”;

„Aici aveai tot 50 kg?”;

„La cât de mult este modificată această poză se vede clar că ai o problemă la felul cum arăți, altfel nu înțeleg de ce așa multttt. Înțeleg modificările, dar aici, în acesta poză, este prea exagerat”;

„Ești conștientă ca în viața reală ești total diferită?” - sunt doar câteva dintre comentariile celor care nu s-au putut abține în secțiunea de comentarii de pe Facebook.

Iată și fotografia care i-a adus Andei Adam o mulțime de critici:

Și la următoarea postare pe care a făcut-o a primit critici, deoarece internauții au observat că nu a încetat să își editeze fotografiile.

Deși ea s-a pozat lângă brad, fapt care ar fi putut să îi inspire pe români să fie mai buni odată cu venirea sărbătorilor și a spiritului de Crăciun, aceasta a fost din nou pusă la zid pentru filtrele folosite.

„Ai vrea tu sa arăți așa. Te-am văzut o țară întreagă cum arăți tu și adevarata valoare.”;

„Cu filtrele astea jur că arăți ca Laura Vicol, aruncă te rog o privire pe pagina ei, când îmi apăreți în newsfeed mereu vă confund una cu alta…”;

„Nu te mai face de râs cu pozele astea în care ai 50 de kg, astea le aveai acum 15 ani” - sunt doar câteva dintre mesajele transmise de internauți.

Iată și postarea:

