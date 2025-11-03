România, campioana la dans sportiv. Cine sunt dansatorii Andreea Matei și Rareș Cojoc care au câștigat locul 1

Antena Căutare
Perechea de dansatori români Andreea Matei și Rareș Cojoc au obținut locul I la dans sportiv la categoria Adulți Standard, la Sibiu la Transylvanian Grand Prix.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 10:48 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 11:26
Cei doi dansatori au primit aprecierile internauților pe rețelele sociale, primind numeroase mesaje de felicitare. | Instagram

Sportivii au surprins cu performanța lor inedită și au reușit să acapareze atenția juriului, scriind istorie în lumea dansului sportiv din România.

„O performanță istorică pentru dansul sportiv românesc și un moment de referință pentru sportul național: prima victorie mondială a României la categoria Adulți Standard”, apare la postarea făcută de Agenția Națională pentru Sport.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, pe locul 1 la dans sportiv

Andreea și Rareș au concurat la Sibiu din postura de favoriți, dominând circuitul Cupei Mondiale 2025.

„În spatele acestei reușite extraordinare se află ani de muncă, perseverență, sacrificii și o pasiune neclintită pentru dans. Prin eleganță, precizie și forță interioară, Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei au demonstrat că excelența românească poate străluci pe scena mondială, inspirând o nouă generație de dansatori și sportivi”, scrie în postarea Agenției Naționale pentru Sport.

Andreea Matei și Rareș Cojoc au reușit să se impună la toate categoriile de dans sportiv precum quick step, tango, slow fox, vals lent și vals vienez.

Cei doi dansatori au reușit să obțină locul 1 și medalia de aur la acest concurs de dans sportiv, în timp ce pe locul 4 s-a situat o altă echipă de dansatori, de asemenea reprezentanți ai României. Este vorba despre perechea formată din Daria Grigore și Georgy Kalashnikov. România s-a remarcat recent la campionatele de dans sportiv din lume, reușitele înregistrate făcând parte din istoria recentă a sportului românesc.

Părinții Dariei Grigore au fost printre primii concurenți de dans sportiv care s-au înscris în concursuri la această disciplină.

Printre alte echipe de dansatori români s-au înscris și Luca Teodor Butnaru și Julia Denisa Bidica, cei doi reușind performanța de a ajunge pe locul 15 la nivel mondial.

“Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă şi pentru toţi cei care au visat la acest titlu”, a transmis Federația Română de Dans Sportiv, pe Facebook.

Andreea Matei și Rareș Cojoc au fost copleșiți de emoție atunci când au primit vestea incredibilă că ei sunt câștigătorii. Cei doi au vorbit într-un scurt interviu imediat după momentul decernării premiilor despre experiența lor de dansatori sportivi și câtă muncă este în spatele mișcărilor perfecte.

Ei au postat pe rețelele de socializare și video-uri de la unul dintre dansurile lor din cadrul competiției care i-a adus mai aproape de marele premiu.

Cu eleganță și extrem de zâmbitori, Andreea și Rareș au cucerit publicul și juriul deopotrivă. De asemenea, cei doi dansatori au primit aprecierile internauților pe rețelele sociale, primind numeroase mesaje de felicitare.

