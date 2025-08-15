Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum s-au lăsat pozați Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, în vacanța din Cipru. Imagini de senzație cu cei doi

Cum s-au lăsat pozați Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, în vacanța din Cipru. Imagini de senzație cu cei doi

Liviu Vârciu și Anda Călin au plecat într-o vacanță de vis în Egipt. Soția artistului a publicat primele imagini din destinația exotică. Iată cum s-au lăsat fotografiați cei doi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 August 2025, 15:04 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 15:53
Galerie
Liviu Vârciu și Anda Călin au plecat într-o vacanță de vis în Egipt | Instagram

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu celebru în showbiz-ul românesc. Deși sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, aceștia nu ezită să își țină la curent fanii din mediul online cu cele mai speciale momente pentru ei.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artistul și soția lui sunt destul de activi pe rețelele sociale, unde postează des imagini sau videoclipuri.

De curând, aceștia și-au anunțat prietenii virtuali că au plecat într-un concediu relaxant în Cipru. Primele poze din vacanța senzațională au fost publicate de către partenera prezentatorului TV. Din imagini se poate observa faptul că Liviu Vârciu și soția lui au mers singuri în destinația exotică, fără cei doi copii ai lor.

Cum s-au lăsat fotografiați Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, în vacanță

Articolul continuă după reclamă

Artistul și Anda Călin sunt împreună de aproximativ 8 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două minuni: o fetiță și un băiat. Deși au întâmpinat și momente de cumpănă în relația lor, aceștia nu au renunțat niciodată unul la celălalt.

Un lucru este cert, Liviu Vârciu și soția lui trăiesc o frumoasă poveste de iubire, iar drept dovadă stau chiar pozele pe care aceștia le publică pe rețelele sociale.

Citește și: „Zăpadă, Ceai și Dragoste” 1 și 2 este acum pe AntenaPLAY! Prin ce aventuri trec Liviu Vârciu, Levent Sali și Angel Popescu

În urmă cu un an, prezentatorul TV și partenera sa au făcut marele pas. Aceștia s-au căsătorit, iar evenimentul a fost discret. Cei doi și-au dorit o nuntă fără presă pentru a se bucura din plin de momentele unice.

După căsătorie, aceștia au plecat în Grecia unde au profitat din plin de timpul petrecut împreună. Liviu Vârciu și Anda Călin au păstrat tradiția și anul acest, mergând în Cipru fără cei doi micuți.

Soția artistului a distribuit primele imagini din vacanță pe contul de Instagram. Cei doi s-au lăsat pozați într-o ipostază tandră, în timp ce prezentatorul TV își ține în brațe partenera într-un mod subtil.

„Cipru - Ziua 1”, a scris Anda Călin în dreptul postării.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pozele au strâns mai bine de 6.000 de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Aceștia au transmis o mulțime de mesaje artistului și soției sale.

Citește și: Liviu Vârciu vrea să devină din nou tătic, însă Anda Călin a avut o reacție neașteptată: „doamna mea a zis...”

„Minunaților!”, „Ce peisaje frumoase! Frumoșilor!”, „Superb! Sănătate și fericire vă doresc!”, „Vacanță plăcută!” sau „Frumoasă femeie!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Anda Călin a făcut senzație în mediul online cu silueta de invidiat și frumusețea deosebită

Anda Călin, soția lui Liviu Vârciu, a reușit să facă senzație în mediul online cu imaginile din vacanță. Aceasta a impresionat prietenii virtuali cu frumoasele trăsături ale feței, dar și cu silueta de invidiat.

Un lucru este evident, partenera artistului este de o frumusețe deosebită. De altfel, aceasta se mândrește ori de câte ori are ocazia cu formele sale perfecte.

Colaj cu Liviu Vârciu și Anda Călin în două ipostaze diferite în vacanță
+5
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ioana Năstase, pregătită să renunțe la divorț. Ce pas a făcut pentru a se împăca din nou cu Ilie. El a refuzat... Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a răbufnit după divorț. Ce spune despre acuzațiile artistului de infidelitate...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru pe care l-au “distrus” jocurile de noroc şi investiţiile proaste: “Ştiam că vine falimentul” Milionarul celebru pe care l-au &#8220;distrus&#8221; jocurile de noroc şi investiţiile proaste: &#8220;Ştiam că vine falimentul&#8221;
Observatornews.ro Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Vineri, 15.08.2025, 16:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Urarea specială pe care i-a făcut-o prezentatorul TV. Cu ce se ocupă Ianca acum
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Urarea specială pe care i-a făcut-o prezentatorul TV. Cu ce se...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a răbufnit după divorț. Ce spune despre acuzațiile artistului de infidelitate
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a răbufnit după divorț. Ce spune despre acuzațiile artistului...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x