Cum s-au lăsat pozați Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, în vacanța din Cipru. Imagini de senzație cu cei doi

Liviu Vârciu și Anda Călin au plecat într-o vacanță de vis în Egipt. Soția artistului a publicat primele imagini din destinația exotică. Iată cum s-au lăsat fotografiați cei doi.

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu celebru în showbiz-ul românesc. Deși sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, aceștia nu ezită să își țină la curent fanii din mediul online cu cele mai speciale momente pentru ei.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artistul și soția lui sunt destul de activi pe rețelele sociale, unde postează des imagini sau videoclipuri.

De curând, aceștia și-au anunțat prietenii virtuali că au plecat într-un concediu relaxant în Cipru. Primele poze din vacanța senzațională au fost publicate de către partenera prezentatorului TV. Din imagini se poate observa faptul că Liviu Vârciu și soția lui au mers singuri în destinația exotică, fără cei doi copii ai lor.

Cum s-au lăsat fotografiați Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, în vacanță

Artistul și Anda Călin sunt împreună de aproximativ 8 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două minuni: o fetiță și un băiat. Deși au întâmpinat și momente de cumpănă în relația lor, aceștia nu au renunțat niciodată unul la celălalt.

Un lucru este cert, Liviu Vârciu și soția lui trăiesc o frumoasă poveste de iubire, iar drept dovadă stau chiar pozele pe care aceștia le publică pe rețelele sociale.

În urmă cu un an, prezentatorul TV și partenera sa au făcut marele pas. Aceștia s-au căsătorit, iar evenimentul a fost discret. Cei doi și-au dorit o nuntă fără presă pentru a se bucura din plin de momentele unice.

După căsătorie, aceștia au plecat în Grecia unde au profitat din plin de timpul petrecut împreună. Liviu Vârciu și Anda Călin au păstrat tradiția și anul acest, mergând în Cipru fără cei doi micuți.

Soția artistului a distribuit primele imagini din vacanță pe contul de Instagram. Cei doi s-au lăsat pozați într-o ipostază tandră, în timp ce prezentatorul TV își ține în brațe partenera într-un mod subtil.

„Cipru - Ziua 1”, a scris Anda Călin în dreptul postării.

Pozele au strâns mai bine de 6.000 de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Aceștia au transmis o mulțime de mesaje artistului și soției sale.

„Minunaților!”, „Ce peisaje frumoase! Frumoșilor!”, „Superb! Sănătate și fericire vă doresc!”, „Vacanță plăcută!” sau „Frumoasă femeie!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Anda Călin a făcut senzație în mediul online cu silueta de invidiat și frumusețea deosebită

Anda Călin, soția lui Liviu Vârciu, a reușit să facă senzație în mediul online cu imaginile din vacanță. Aceasta a impresionat prietenii virtuali cu frumoasele trăsături ale feței, dar și cu silueta de invidiat.

Un lucru este evident, partenera artistului este de o frumusețe deosebită. De altfel, aceasta se mândrește ori de câte ori are ocazia cu formele sale perfecte.

