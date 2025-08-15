Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfânta Maria Mare. Ce datini respectă românii pe 15 august

Iată ce tradiții și obiceiuri păstrează din bătrâni românii de Sfânta Maria Mare, sărbătoare ce apare în calendar cu cruce roșie pe 15 august.

Fiind una dintre cele mai răspândite sărbători onomastice din România, peste 2 milioane de români își sărbătoresc ziua de nume de Sfânta Maria Mare. | Shutterstock

În fiecare an, pe 15 august, creștinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios. În popor, această zi este cunoscută și sub denumirea de Sfânta Maria Mare și este marcată prin numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții, care s-au păstrat de-a lungul anilor, fiind transmise din generație în generație.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mare - 15 august 2025

Potrivit tradiției creștine, pe 15 august este comemorat momentul în care Fecioara Maria, mama Mântuitorului, a murit. Chiar dacă este vorba despre trecerea ei la viața veșnică, sărbătoarea este una a bucuriei și a speranței pentru că Maica Domnului este considerată ocrotitoarea și mijlocitoarea creștinilor în fața lui Dumnezeu.

Citește și: Schimbarea la Față a Domnului 2025. Ce tradiții și obiceiuri se respectă pe 6 august

Articolul continuă după reclamă

În același timp, când vine vorba de superstiții, această zi marchează și mijlocul verii, având în cultura populară legături cu obiceiurile agricole și pastorale.

Credincioșii merg la biserică, participă la Sfânta Liturghie, aduc flori la altar și se roagă la icoana Maicii Domnului pentru sănătate, liniște în familie și protecție.

Pentru cei care au ținut Postul Adormirii Maicii Domnului, în perioada 1-14 august, sărbătoarea este momentul de încheiere a postului, iar credincioșii care l-au ținut acum se spovedesc și se împărtășesc, rugându-se pentru iertarea păcatelor.

În unele zone ale țării există obiceiul ca oamenii să ducă la sfințit fructe de sezon, în special struguri și prune, care sunt apoi împărțite familiei și vecinilor.

În tradiția românească, 15 august marchează începutul toamnei pastorale, iar ciobanii coboară turmele de la munte, în timp ce gospodarii încep pregătirile pentru recoltarea porumbului și strângerea roadelor.

În satele din Maramureș și Bucovina, femeile aduc la biserică buchete de flori de câmp și plante medicinale, precum busuioc, mentă, cimbrișor, care sunt binecuvântate și păstrate peste an, fiind folosite în leacuri și descântece.

De Sfânta Maria Mare, în multe comunități pescărești din Dobrogea, se sărbătorește „Ziua Marinei Române”, Maica Domnului fiind considerată protectoarea marinarilor și pescarilor. Ceremoniile includ parade navale și slujbe de binecuvântare a apelor.

Citește și: Rugăciunea care se rostește de sfânta sărbătoare „Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos” pentru împlinirea dorințelor

Tradiția populară spune că în această zi nu se fac munci grele în gospodărie. Femeile nu au voie să spele, să țese sau să coasă pentru a nu atrage ghinionul sau boala în familie.

De asemenea, femeile nu ar trebui să se tundă, iar cei care lucrează pământul riscă să piardă o parte din recoltă.

În credința străveche, Sfânta Maria Mare era considerată și o zi a întoarcerii norocului. Din bătrâni, se spunea că este bine să porți haine curate și să te împaci cu cei cu care ai avut neînțelegeri pentru a începe „anul nou” al toamnei cu sufletul curat.

Fiind una dintre cele mai răspândite sărbători onomastice din România, peste 2 milioane de români își sărbătoresc ziua de nume de Sfânta Maria Mare.

Deși este o sărbătoare cu rădăcini puternic religioase, Sfânta Maria Mare a fost integrată armonios în viața rurală românească. Această împletire între credință și folclor a dat naștere multor tradiții, care varază de la o regiune la alta a țării.

Citește și: Tradiții și superstiții în timpul Postului Sfintei Maria Mari 2025. Ce obiceiuri respectă românii în această perioadă