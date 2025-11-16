Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfântul Matei. Ce datini respectă românii pe 16 noiembrie

În fiecare an, pe data de 16 noiembrie, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Matei.

În calendarul creștin ortodox, pe 16 noiembrie este prăznuit Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. În această sfântă zi își serbează onomastica toți cei care poartă numele Sfântului Matei.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei s-a născut în secolul I d. Hr. în Israel și a fost unul dinte cei 4 envangheliști și unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului. El este unul dintre autorii celor 4 evanghelii, iar numele său are o semnificație profundă, acela de ”dar de la Dumnezeu”.

Citește și: Tradiții și obiceiuri de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Ce respectă românii pe 26 octombrie

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Matei, care pe atunci avea numele de Levi, locuia în Capernaum şi era vameş în vremea când Iisus Hristos propovăduia în ţinutul Galileii.

Atunci când a văzut câte minuni putea face Mântuitorul și Iisus l-a chemat să îl urmeze, Sfântul Matei a urmat chemării: "Vino după mine!" pe care i-o adresează Mântuitorul. "Vameşul, auzind aceasta nu numai cu urechile trupeşti ci şi cu cele sufleteşti, îndată s-a sculat de la vamă şi, lăsând toate, a urmat pe Hristos; apoi Domnul a intrat în casa lui, iar Matei i-a făcut ospăţ".

În casa Sfântului Matei s-a adunat atunci multă lume, vecini, prieteni, vameşi şi păcătoşi care au stat împreună cu Hristos şi cu ucenicii Lui la masă. S-a întâmplat să fie acolo şi farisei care le-au spus ucenicilor Mântuitorului: "Pentru ce dascălul vostru mănâncă şi bea cu păcătoşii şi cu vameşii?".

"Iar Domnul, auzind cuvintele lor, a zis către dânşii: Nu trebuie doctor celor sănătoşi, ci bolnavilor, că n-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi", se arată scris Vieţile Sfinţilor.

De atunci, Sfântul Matei l-a urmat pretutindeni pe Mântuitorul Iisus Hristos, a devenit unul dintre cei 12 apostoli ai săi și unul dintre cei 4 evangheliști.

Citește și: Tradiții și obiceiuri de Moșii de toamnă. Ce nu este bine să împarți în ziua respectivă

În fiecare an Sfântul Apostol și Evanghelist Matei este pomenit chiar la începutul Postului Crăciunului. Credincioșii care țin postul știu că în fiecare marți, joi, sâmbăta și duminica din timpul acestui post, ei au dezlegare la vin și ulei.

De Sfântul Matei, credincioșii îl preamăresc pe Sfântul Apostol și Evanghelist, merg la biserică să aprindă lumânări și pentru a lua parte la Sfânta Liturghie, când preoții rostesc pasaje din Sfânta Evanghelie după Matei.

Un alt obicei păstrat de creștini este să se roage la Sfântul Matei pentru iertarea păcatelor, dar și pentru luminarea minții. În această sfântă zi, credincioșii împart bucate alese și îmbrăcăminte, oferind sprijin persoanelor defavorizate.

Tot de Sfântul Matei se spune că fetele tinere pot afla cine este ursitul lor. Tradiția spune că ele trebuie să meargă la fântâna din sat cu o lumânare albă în mână. Atunci când va cânta cocoșul, ele trebuie să aprindă lumânarea și să se oglindească în luciul fântânii. Legenda din străbuni spune că fetele care sunt vrednice de măritiș vor vedea chipul ursitului lor în oglinda apei din fântână.

De asemenea, în această zi de sărbătoare nu se coase, nu se fac muncile câmpului, iar gospodinele nu spală rufe, luând o pauză de la toate treburile casnice pentru a-l prăznui pe Sfântul Matei.

Citește și: Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Ce datini respectă românii pe 8 noiembrie