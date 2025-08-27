Antena Căutare
Trecem la ora de iarnă mai devreme în 2025. Pe ce dată dăm ceasurile înapoi

În 2025, românii trec mai devreme la ora de iarnă. Iată pe ce dată se va întâmpla.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 11:41 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 11:41
România trece la ora de iarnă mai devreme în 2025 | Shutterstock

Temperaturile de afară arată că vara își cam iese din drepturi. Astfel că, românii se apropie de momentul în care vor da ceasurile înapoi cu o oră.

Pe ce dată se trece la ora de iarnă în 2025

Odată cu apropierea sezonului rece, zilele devin mai scurte, iar nopțile mai lungi. Schimbarea la ora de iarnă se face în peste 140 de state, însă nu în același timp. S-a luat această decizie pentru ca oamenii să beneficieze mai mult timp de lumina soarelui.

Dacă la trecerea pe ora de vară se dau ceasurile înapoi cu o oră, pentru ora de iarnă se dau înainte cu o oră.

Deși s-a dezbătut îndelung la nivel de Uniune Europeană ca statele membre să rămână ori la ora de vară, ori la cea de iarnă, nu s-a luat încă o decizie finală.

În 2024, s-a trecut la ora de iarnă în ultima săptămâna din luna octombrie, 26 spre 27 octombrie.

Potrivit unei surse, în 2025, vom trece la ora de iarnă în noaptea dintre 25 și 26 octombrie. Se va încheia orarul de vară, început în ultima duminică a lunii martie. Vom avea o diferență de fus orar față de timpul universal (GMT) de două ore.

Ce efect are schimbarea orei pentru organism

Trecerea la ora de iarnă are o influență majoră asupra ritmului biologic, ceea ce înseamnă un efort considerabil pentru organismul uman. Lipsa luminii soarelui poate provoca dezechilibre atât la nivel psihic, cât și la nivel fizic.

Corpul nu mai produce hormonii de melatonină și afectează calitatea somnului. De asemenea, pot apărea dezechilibre emoționale, iar unele persoane pot fi extrem de sensibile în această perioadă, lipsite de energie și chiar confuzi.

Totodată, lipsa luminii soarelui are un impact și asupra activităților în aer liber, ceea ce rezultă în probleme la nivelul oaselor și articulațiilor.

Diminuarea nivelului de vitamina D se va resimți în organism prin apariția oboselii, depresiei, anxietății, dar și a altor probleme de sănătate precum: dureri de oase, creșterea sau scăderea în greutate, căderea părului, dar și unele mai grave printre care se enumeră atacul de cord, riscul de infarct sau probleme cardiovasculare.

Este important ca oamenii să-și pregătească organismul pentru această trecere la ora de iarnă, mai ales cu un program de odihnă adecvat, petrecerea timpului în aer liber, evitarea luminii artificiale pe o perioadă îndelungată și evitarea băuturilor energizante sau a cafelei la ore târzii.

