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Vremea se schimbă radical în România, de la o zi la alta. Sâmbătă vor fi 34 de grade, apoi intră aerul polar

Vremea din această perioadă continuă să fie dominată de schimbări rapide de temperatură, cu alternanțe între perioade calde și episoade de răcire.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 14:16 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 14:46
Vremea se schimbă radical în România, de la o zi la alta. Sâmbătă vor fi 34 de grade, apoi intră aerul polar | Shutterstock
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Tiparul atmosferic este caracterizat de anticicloni mobili, intercalați între cicloni temperați, ceea ce se reflectă cel mai bine în evoluția valorilor termice. Temperaturile pot ajunge pentru scurt timp în apropierea pragului de caniculă, după care scad semnificativ timp de câteva zile.

Vremea se schimbă radical în România, de la o zi la alta

Potrivit evoluțiilor meteorologice, aerul polar pare să aibă în această perioadă o ușoară predominanță. Chiar dacă vor exista noi intervale de încălzire, acestea vor fi de scurtă durată. Media temperaturilor se menține ușor sub cea specifică lunii august, însă rămâne peste valorile obișnuite pentru luna septembrie. În același timp, perioada continuă să fie caracterizată de un deficit important de precipitații.

Weekend cu temperaturi de până la 34 de grade, urmat de o răcire

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Ziua de vineri va aduce o încălzire treptată în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor depăși ușor 30 de grade Celsius în Oltenia, sudul Câmpiei de Vest și Bărăgan. În Muntenia, valorile se vor situa în jurul a 28 de grade, în timp ce în Moldova sunt prognozate maxime cuprinse între 26 și 29 de grade.

Procesul de încălzire va continua sâmbătă, când vremea va deveni local foarte caldă. În Muntenia sunt așteptate temperaturi de 32-33 de grade, iar în Oltenia și jumătatea sudică a Câmpiei de Vest se poate ajunge la 34 de grade. Și în sudul Depresiunii Transilvaniei, precum și în Moldova, maximele pot atinge aproximativ 32 de grade.

Însă schimbarea nu va întârzia. Începând din a doua parte a zilei de sâmbătă, aerul rece din nord va avansa spre România și va înlocui treptat masa de aer cald.

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Duminică, răcirea va fi evidentă. În Câmpia de Vest, maximele vor coborî la 27-28 de grade, iar în nordul regiunii vor fi doar 24-25 de grade. Moldova va avea valori între 22 și 28 de grade, în funcție de zonă. Oltenia și Muntenia vor păstra temporar aerul mai cald, cu temperaturi care pot ajunge la 30 de grade.

În zonele montane și în Depresiunea Transilvaniei, temperaturile pot fi chiar sub 20 de grade.

Răcirea va fi însoțită și de ploi în nordul țării, însă cantitățile de apă vor fi reduse. Săptămâna viitoare este așteptată o nouă încălzire, tot de scurtă durată, urmată de un alt val de aer polar. În jurul datei de 11 septembrie, un posibil ciclon mediteranean ar putea aduce schimbări și în evoluția precipitațiilor.

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