Zilele libere din luna decembrie 2025. Când se pot bucura angajații și elevii de minivacanțe legale

Ne apropiem vertiginos de ultima lună din anul 2025. Iată de ce minivacanțe legale dispun angajații și elevii.

Luna decembrie este una de sărbătoare și așa se și simte. Începem cu o sărbătoare națională și o ținem așa până la începutul anului 2026.

Care sunt zilele libere pentru angajați și elevi în decembrie 2025

Sunt vești bune pentru elevi în luna decembrie 2025. Aceștia vor beneficia de o vacanță de iarnă prelungită. Conform structurii anului școlar 2025-2026, vacanța de iarnă începe pe 20 decembrie și se încheie pe 7 ianuarie. Un repaus îndelungat de la activitățile școlare atât pentru elevi, cât și pentru profesori, care au avut un început de an școlar cu multe schimbări și dificultăți.

Angajații dispun de mai multe zilele libere legale. Minivacanțele încep încă de pe 1 decembrie, când este Ziua Națională a României. În 2025, 1 decembrie este lunea, astfel că angajații vor avea parte de un weekend lung.

A doua minivacanță este chiar de Crăciun. În acest an 25 decembrie este într-o zi de joi, astfel că prima și a doua zi de Crăciun - care sunt zile libere legale în România - se vor adăuga celor două zile de weekend. Cele patru zile consecutive de sărbătoare dau un ritm relaxant, fiecare putând să se bucure alături de familie în tihnă.

Aceste zile libere se suprapun în mare cu cele avute de elevi, astfel că părinții pot petrece timp de calitate în preajma sărbătorilor cu cei mici.

Nici începutul lui 2026 nu este lipsit de zile libere de odihnă. Zilele de 1 și 2 sunt libere legale, și cum în 2026 sunt joia și vinerea, se transformă într-o minivancață de Revelion.

De asemenea, 6 ianuarie, când se celebrează Boboteaza, dar și 7 ianuarie, Sfântul Ioan, care vor fi marți și miercuri, sunt zile libere legale. Există posibilitatea ca mulți români să facă punte, luându-și ziua de luni, 5 ianuarie, liberă. Totodată, data de 7 decembrie este alocată și alegerilor pentru Primăria Capitalei, iar bucureștenii își pot exprima dreptul la vot. În ianuarie va mai fi și ziua de 24, Ziua Unirii Principatelor Române, liberă, însă în 2026 va fi într-o sâmbătă, iar cei mai mulți români au deja liber în ziua respectivă.

Totodată, februarie este luna în care se va desfășura vacanța de schi, însă datele exacte vor fi stabilite de fiecare inspectorat școlar în parte, conform Observatornews.ro.