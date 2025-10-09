Andreea Drăgoi, colega lui David Popovici, a luat cu asalt Statele Unite ale Americii. De ce este celebră acolo

Antena Căutare
Andreea Drăgoi, colega de bazin a lui David Popovici, face senzație în Statele Unite ale Americii. Iată cine este tânăra româncă.

Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 15:46
Andreea Drăgoi, colega lui David Popovici, a luat cu asalt Statele Unite ale Americii

Andreea Drăgoi și-a început cariera de înotătoare alături de David Popovici, în bazinele din București, însă acum este o celebritate în Statele Unite ale Americii.

Andreea Drăgoi face senzație în Statele Unite ale Americii

Andreea Drăgoi, în vârstă de 20 de ani, a lăsat România pentru a studia la Universitatea San Jose State. America pare să îi priască tinerei, care are nu mai puțin de 80 de mii de urmăritori pe rețelele de socializare.

Andreea s-a făcut remarcată și în lumea modei, apărând pe podium la New York Fashion Week. Tânăra a prezentat creații din colecții precum „Heritage India Fashions” și „Krissy King”.

Andreea nu este la prima sa apariție în lumina reflectoarelor, participând în trecut și la concursuri de frumusețe. Acasta a câștigat Miss Ambasador și Miss California US National în 2022.

A cochetat cu modellingul și în București, în 2019, conform unei surse: „Am început să defilez în 2019, pe timpul verii, chiar înainte de a mă muta peste ocean să studiez în Statele Unite ale Americii. Am mers la o agenție și am participat la cursuri de modelling pentru o lună. M-au învățat tot ce știu. După am continuat să pozez și să particip la show-uri tv și la defilări.”

Tabloidul britanic The Sun o consideră cea mai sexy înotătoare din lume.

Înainte de a pleca în State, Andreea Drăgoi se antrena cot la cot cu David Popovici, conform unei surse. Aceasta își aduce aminte cât de carismatic era tânărul și de faptul că îi făcea pe toți să râdă.

„Nu cred că e subțirel, e puternic. A fost distractiv să cresc alături de el pentru că făcea mereu glume, inclusiv cu antrenorul. Dar atunci când începea antrenamentul era un lider, știa ce avea de făcut.

Îl admiram enorm și sunt mândră de tot ce a realizat. E o nebunie unde a ajuns. Îl știu de când era un copil și avea părul lung. Toată lumea îi spunea Kahuna, era porecla lui. E uimitor.

Chiar și acum e modest și nu a devenit deloc arogant după tot ce a realizat și cred că asta e ceva rar. Părinții lui fac o treabă extraordinară”, a declarat tânăra.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express.
Comentarii


