Poza legendară cu Mircea Lucescu și Pele de care mulți au uitat. Cum arăta regretatul antrenor în tinerețe

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după o luptă grea și un tratament complex.

Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 11:33 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 12:27
Imaginea cu Mircea Lucescu și Pele din 1970 a făcut istorie în lumea fotbalului. | Hepta

Problemele sale cardiace și dezamăgirile suferite în ultima vreme pe plan profesional au făcut ca inima lui Mircea Lucescu să cedeze. Fostul antrenor al echipei naționale a României s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o familie care îl plânge și milioane de fani îndurerați.

Imaginea de legendă cu Mircea Lucescu și Pele care a făcut înconjurul internetului

Mircea Lucescu este o adevărată legendă când vine vorba de lumea fotbalului și a scris istorie cu performanțele sale de-a lungul anilor. El a fost unul dintre antrenorii care dus echipa națională pe cele mai înalte culmi ale succesului și este cunoscut pentru abilitățile sale după ce a antrenat cu succes echipe precum Beșiktaș, Galatasaray, Dinamo București și Șahtior Donețk.

După ce și-a dedicat întreaga lui carieră fotbalului, mai întâi ca jucător, iar apoi ca antrenor, Mircea Lucescu a scris istorie cu performanțele sale.

În 1984 el a ajutat la calificarea echipei naționale a României la Euro. Perioada sa de apogeu a fost între 2004 și 2016, când a câștigat opt titluri de campion al Ucrainei la Șahtior Donețk și în 2009 a obținut Cupa UEFA.

În Italia, Mircea Lucescu a antrenat Inter Milano, Reggiana, Brescia și Pisa, iar în Turcia a reușit să câștige titlul cu Beșiktaș și Galatasaray.

Astăzi, Neli, soția lui, Răzvan, fiul său și Ana-Maria, nora sa, îl plâng pe regretatul antrenor care a umplut inimile tuturor cu dăruirea și pasiunea sa pentru fotbal. Mulți dintre colegii săi de breaslă, precum Gică Hagi și Florin Răducioiu, au transmis mesaje emoționante, cu ochii în lacrimi, nevenindu-le să creadă că “Il Luce” s-a stins din viață.

O poză cu Mircea Lucescu din tinerețe rămâne totuși legendară. În 1970, după meciul de la Cupa Mondială dintre România și Brazilia, Pele i-a cerut lui Mircea Lucescu să facă schimb de tricouri. Imaginile rămân în memoria colectivă și mulți îl plâng azi pe regretatul antrenor care a făcut istorie cu performanțele sale în lumea fotbalului.

Astăzi, după moartea lui Mircea Lucescu, imaginea cu el și Pele a făcut înconjurul internetului, iar fanii și-au amintit cum arăta Il Luce în tinerețe.

