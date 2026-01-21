Antena Căutare
Cum a reacționat Ilie Năstase după ce fiica lui adoptivă a ajuns pe străzi. Cu cine ținea legătura Charlotte: „Îmi scria...”

Ilie Năstase a oferit o primă reacție după ce fiica lui adoptivă a ajuns pe străzi. Se pare că Charlotte Năstase ținea legătura cu o persoană apropiată fostului lider mondial ATP.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 16:35 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 17:19
Ilie Năstase a oferit o primă reacție după ce fiica lui adoptivă a ajuns pe străzi | Hepta

Charlotte Năstase și-a îngrijorat prietenii virtuali cu o postare neașteptată. Aceasta s-a lăsat pozată pe stradă, spunând că a rămas fără casă și bani din cauza fostului ei iubit. Mai mult, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a fost nevoită să ceară ajutor pe rețelele sociale.

La scurt timp de la această veste, reporterii au încercat să obțină o prima reacție de la fostul lider mondial ATP. Replica acestuia a luat pe toată lumea prin surprindere. Iată ce a putut să le răspundă.

Reacția lui Ilie Năstase după ce fiica lui adoptivă a rămas pe străzi

Charlotte Năstase, fata pe care Ilie Năstase a adoptat-o în timpul căsniciei lui cu Alexandra King, se confruntă cu o situație dificilă. Femeia în vârstă de 35 de ani a rămas fără adăpost, motiv pentru care a ajuns să stea pe străzi.

Citește și: Cât plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei sale. Merge la universitatea la care au studiat Prințul William și Kate

Fostul lider mondial ATP a oferit și o reacție în ceea ce privește problemele cu care se confruntă fiica lui adoptivă. Acesta a dat de înțeles că vrea să fie lăsat în pace și că nu își dorește să vorbească despre acest subiect delicat.

„Nu mă interesează, vă rog frumos”, a declarat fostul jucător de tenis, potrivit spynews.ro.

Cu cine ținea legătura Charlotte Năstase

Se pare că fiica adoptivă a lui Ilie Năstase ținea legătura cu partenera acestuia, Ioana Năstase. Cele două vorbeau ori de câte ori aveau ocazia, iar Charlotte Năstase aștepta cu nerăbdare să o cunoască pe brunetă.

„Dacă o să urmăriți în comentariile de pe Facebook-ul meu, o să vedeți că recent mi-a dat comentarii foarte frumoase. Îmi pare rău, chiar nu știam că are probleme. Putea să îmi scrie, că ea îmi scrie mie. În ultima perioadă chiar îmi scria. Mie mi-a spus că ne vom vedea cât de curând, că va veni la București, că abia așteaptă să mă cunoască”, a mărturisit Ioana Năstase, conform sursei citate mai sus.

Ce spune Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, despre fiica adoptivă a acestuia

Brigitte Pastramă susține că nu a cunoscut-o niciodată pe fiica adoptivă a lui Ilie Năstase.

Citește și: Ilie și Ioana Năstase, scandal în plină stradă. Ce acuzații dure i-a adus soției sale, chiar în fața unui bloc din Mamaia

Ilie Năstase într-o ținută albă, vorbind la microfon
+4
Mai multe fotografii

„Eu nu am avut ocazia să o cunosc niciodată pe Charlotte. Pe parcursul celor nouă ani cât am fost cu Ilie, nu a venit niciodată în România, doar îl suna. Știu că Ilie i-a cumpărat o mașină, că și-a luat permisul, i-a cerut mașina. Știu că tot timpul le trimitea bani, mulți bani, mii de euro. L-am cunoscut pe fiul lui, pe Nicholas, care a venit împreună cu iubita, ea nu a venit. Știu că el a zis ca i-a lăsat mamei lor un apartament la New York de 1 milion și jumătate de euro, să aibă grijă de copii. În rest, ce s-a întâmplat, sunt și eu mirată”, a fost reacția lui Brigitte Pastramă cu privire la situația delicată în care se află Charlotte Năstase.

Fiul lui Ianis Hagi a împlinit cinci luni. Ce imagine înduioșătoare a publicat Elena Hagi cu băiețelul lor...
