Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare. Momente emoționante la cimitirul „Rulikowski” din Oradea

Emeric Ienei a fost înmormântat la cimitirul „Rulikowski” din Oradea, pe 8 noiembrie 2025. Legendele Stelei 86′ l-au condus pe ultimul drum pe marele antrenor care s-a stins din viață la 88 de ani.

Publicat: Sambata, 08 Noiembrie 2025, 14:53 | Actualizat Sambata, 08 Noiembrie 2025, 15:56

Momente copleșitoare la înmormântarea lui Emeric Ienei. „Nea Imi” a fost condus pe ultimul drum de sute de oameni, inclusiv nume mari ale fotbalului. Foștii mari jucători ai Stelei din echipa care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 i-au adus un omagiu antrenorului lor, potrivit as.ro.

Dumitru Stângaciu, Ladislau Boloni, Tudorel Stoica, Marius Lăcătuş, Miodrag Belodedici, Anghel Iordănescu şi Adrian Bumbescu au venit la înmormântarea lui Emeric Ienei. Foştii jucători de la Steaua au fost însoţiţi de Răzvan Burleanu şi de Mihai Stoichiţă.

Slujba religioasă, oficiată în română și în maghiară, a avut loc la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea.

Alisia Ienei, nepoata lui Emeric Ienei, a intonat imnul României la înmormântare

La înmormântare, înainte de plecarea cortegiului funerar spre cimitirul din Oradea, nepoata lui Emeric Ienei, Alisa Ienei, a intonat imnul României. Alisa este nepoata din partea fiului Călin. Cortegiul a fost întâmpinat cu zeci de torțe pe aleea principală a cimitirului.

România și-a luat rămas bun de la legendarul Emeric Ienei.

Emeric Ienei s-a stins din viață la 88 ani

Celebrul antrenor Emeric Ienei s-a stins din viață la 88 ani, în dimineața zilei de 5 noiembrie 2025

Emeric Ienei s-a născut la 22 martie 1937, la Agrişu Mic, în judeţul Arad. Deşi şi-a dorit să devină avocat, el a ajuns fotbalist şi ca jucător a activat la echipele UTA Arad, Steaua Bucureşti şi Kayserispor. A câştigat de trei ori titlul de şi de patru ori Cupa României, toate cu Steaua Bucureşti.

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Fostul antrenor al Stelei era diagnosticat de mai mulți ani cu Alzheimer și suferea și de probleme cu inima. La începutul lunii octombrie, apropiații l-au internat la Spitalul Clinic Județean din Bihor la secția Pneumologie.

Vestea că fostul mare antrenor a încetat din viață a fost confirmată de Sandu Boc, care, de asemenea, a menționat că Emeric Ienei era internat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.

„Aşa e, din păcate a decedat. Era în spital de mai multe zile”, a explicat acesta.

