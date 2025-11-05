Emeric Ienei a primit ajutor din partea unor oameni importanți din lumea sportului pentru a putea să se bucure de renta viageră. Iată când a obținut-o de fapt pentru prima dată.

Emeric Ienei s-a stins la vârsta de 88 de ani și a lăsat în urmă multă durere și suferință atât în rândul familiei, cât și în rândul sportivilor români care l-au admirat pentru cariera sa impresionantă.

Potrivit Antena Sport, el și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua, cucerind din postura de jucător trei titluri (1960, 1961 și 1968), dar și patru Cupe ale României (1962, 1966, 1967 și 1969). Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, fostul mare antrenor a obțnut șase titluri (1976,1985, 1986, 1987 și 1995), trei Cupe (1976, 1985, 1999), dar și Cupa Campionilor Europeni (1986).

În 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler, după ce și în 2008 primise Ordinul Meritul Sportiv din partea președintelui Traian Băsescu.

Citește și: Ce probleme de sănătate a avut Emeric Ienei și cum și-a trăit ultimii ani de viață legenda Stelei

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos când a primit legendarul antrenor al Stelei pentru prima dată rentă viageră și la ce sumă ajungea aceasta!

Ce indemnizație lunară primea Emeric Ienei. Ce detalii au ieșit la iveală abia după moartea fostului mare antrenor al Stelei

Fostul internațional Sandu Boc, bun prieten cu Emeric Ienei și cel care a și confirmat decesul acestuia, este cel care a scos astăzi la iveală încă un detaliu la care nimeni nu se aștepta.

Mai exact, este vorba despre faptul că marele antrenor a început să primească indemnizația de merit abia la începutul anului 2025, după ce Elisabeta Lipă, care atunci era șefa Agenției Naționale pentru Sport, s-a implicat în procesul său pentru acordarea rentei viagere.

Potrivit lui Sandu Boc, Emeric Ienei era dezamăgit în 2024 pentru că nu primea indemnizația de merit cuvenită, însă, în urma eforturilor depuse de fostul internațional, de Valeriu Argăsea și de fosta marea canotoare, acesta a reușit să obțină în ultimele 11 luni ale anului curent suma de 6 240 de lei pe lună. Astfel, în total, el a încasat 68 640 de lei de la statul român drept rentă viageră.

„Bine că s-a găsit o soluție să-i dea pensia de merit, care a fost aprobată de doamna Lipă. Aici am contribuit și eu, și Vali Argăseală într-un fel. Noi am fost și am vorbit cu doamna Lipă, el, săracul, nu putea face nimic, era o listă imensă cu indemnizația de merit”, explica Sandu Boc în luna martie a acestui an potrivit unei surse.

Citește și: Cum a reacționat Gică Hagi după ce a aflat de moartea lui Emeric Ienei. Mesajul dureros postat pe internet: „A însemnat enorm...”

Cu ce probleme de sănătate se confrunta Emeric Ienei înainte să moară

În cursul anului 2024, legenda Stelei a avut nevoie de montarea unui stimulator cardiac din cauza pulsului scăzut, iar pe lângă problemele cardiace fusese diagnosticat și cu Alzheimer.

Potrivit Revista Viva!, în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie a anului curent, Emeric Ienei a fost internat pe secția de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, acolo unde s-a tratat pentru o formă severă de pneumonie.

Totuși, în pofida tuturor eforturilor de a rămâne alături de noi, legenda Stelei și-a dat ultima suflare în această zi tristă de 5 noiembrie, zi care va rămâne cu siguranță în amintirea fotbalului românesc pentru totdeauna.

Citește și: Emeric Ienei a murit la 88 de ani! Legendarul antrenor al Stelei era internat în spital de mai multe zile