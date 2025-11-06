Cine a fost prima mare iubire a lui Emeric Ienei. Actrița i-a dăruit un copil

Emeric Ienei a dus o viață de poveste. Iată cine a fost prima sa mare iubire.

Emeric Ienei a decedat pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, însă a lăsat în amintirea oamenilor numai lucruri frumoase.

Cine a fost prima mare iubire a lui Emeric Ienei

Emeric Ienei a fost selecționer al României și al Ungariei, general de brigadă în rezervă și un om respectat de toți cei care l-au cunoscut. Acesta a iubit fotbalul, iar asta s-a văzut în dedicarea sa și în performanțele obținute pe teren. Viața sa personală a fost una discretă, însă nu i-a lipsit pasiunea.

Viața legendei fotbalului românesc a fost marcată de două mari iubiri. Prima poveste de dragoste a lui Emeric Ienei s-a scris alături de actrița Vasilica Tastaman, iar ulterior și-a găsit a doua mare iubire alături de campioana la scrimă Ileana Gyulai.

Relația lui Emeric Ienei și Vasilica Tastaman a fost una de poveste. În anii '60 formau unul dintre cele mai admirate cupluri autohtone. Talentatul fotbalist și actrița de o frumusețe răpitoare s-au căsătorit în 1963, devenind doar un an mai târziu părinții unui băiat, Călin.

„Sunt căsătorită cu un sportiv cunoscut, cu fotbalistul Emeric Ienei, antrenor la clubul Steaua, și am un băiat, Călin.

În afară de teatru, iubesc mult automobilismul și teatrul de păpuși. Dacă nu făceam teatru, aș fi devenit o mamă cu mulți copii, mulți… șapte, opt.

Călătoria pe care am făcut-o timp de aproape un an în Turcia, unde soțul meu era antrenor, mi-a dat satisfacții turistice, dar m-a lipsit de două roluri generoase”, declarat Vasilica în cadrul unui interviu acordat în 1972, conform unei surse.

Vasilica Tastaman a fost o actriță extrem de apreciată în teatrul și cinematografia românească. A jucat pe scena Teatrului de Comedie, precum și în filme românești emblematice, printre care Astă-seară dansăm în familie, BD la munte și la mare sau Secretul lui Bachus.

Radu Beligan obișnuia să spună despre prima soție a lui Emeric Ienei următoarele vorbe: „Dacă există un talent, el se cheamă Vasilica Tastaman.”

Căsnicia lui Emeric Ienei și Vasilica Tastaman s-a încheiat însă după două decenii, iar în 1981 actrița s-a mutat în Suedia alături de fiul lor. Aceasta și-a continuat în țara de adopție cariera artistică. După 20 de ani petrecuți în străinătate, aceasta a revenit în țară, iar pe 30 martie 2003 a pierdut lupta cu o afecțiune gravă la ficat. Celebra actriță este înmormântată la Oradea, orașul în care locuiește și singurul său fiu și unde va fi înmormântat și Emeric Ienei.

După divorțul de prima soțe, Emeric Ienei și-a găsit liniștea alături de Ileana Gyulai. Cei doi împărtășeau iubirea pentru sport și se înțelegeau de minune.

Ileana Gyulai a fost campioană olimpică la scrimă, dublă medaliată cu bronz la Olimpiadele din 1968 (Mexico) și 1972 (München).

„Este sprijinul meu de zi cu zi. Ne înțelegem fără cuvinte, pentru că am trecut prin aceleași rigori ale performanței”, spunea antrenorul despre cea de-a doua soție, care i-a dăruit un copil, Cristina.

Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare, în semn de recunoștință pentru meritele sale excepționale. Atât ca sportiv, cât și ca antrenor al clubului Steaua, acesta a făcut parte din structurile Armatei Române, fiind înaintat în ultimii ani la gradul de general de brigadă, în rezervă.

Emeric Ienei va rămâne întotdeauna în memoria colectivă ca cel care a adus României cea mai importantă performanță fotbalistică din istorie, Cupa Campionilor Europeni, în 1986, la Sevilla. În acea seară, alături de secundul său, Anghel Iordănescu, a scris o pagină de istorie a fotbalului mondial.

„Vă dați seama ce șansă am avut?! I-am pregătit pe Hagi, Lăcătuș, Gică Popescu, Petrescu, Chivu, Mutu... Tot ce a avut mai bun fotbalul românesc în ultimul secol a trecut prin mâna mea. Fără acești oameni extraordinari, probabil că aș fi rămas un anonim”, spunea marele antrenor cu o modestie aparte.

În ultimii ani, Emeric Ienei se retrăsese la Oradea, orașul său de suflet. În septembrie 2023, a fost prezent pe stadionul din orașul natal, la meciul dintre FC Bihor și FCSB. Peste 10.000 de oameni l-au aplaudat cu entuziasm și recunoștință.