Mihaela Cambei, triplă campioană europeană. Tânăra a "smuls" aurul în Albania

Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Europene de haltere pentru tineret de la Durrës, Albania.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Octombrie 2025, 11:22 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 11:23
Mihaela Cambei este triplă campioană europeană | Instagram

Vicecampioana olimpică Mihaela Valentina Cambei a făcut performanță în Albania.

Mihaela Cambei a ”smuls” tot aurul la Durrës

Mihaela Cambei, medaliată cu argint la categoria 49 kg la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, s-a impus marţi la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câştigat cu 110 kg, iar la total a obţinut aurul cu 205 kg, Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U-23) de la Durrës, Albania, conform Antena Sport.

România a obţinut marţi şi trei medalii de bronz la Europenele de juniori din Albania.

La categoria 60 kg, Narcis Papolţi a obţinut la smuls, cu 119 kg, şi la total, cu 262 kg, în timp ce la aruncat a fost al patrulea, cu 143 kg. Alexia Diana Şipoş a cucerit şi ea o medalie de bronz la categoria 53 kg, la stilul aruncat, cu 100 kg. La smuls, Şipoş a fost a patra, cu 81 kg, iar la total a încheiat pe patru, cu 181 kg.

La categoria 48 kg, Ioana Mădălina Miron a ocupat locul patru la smuls, cu 74 kg, a fost a cincea la aruncat, cu 89 kg, şi tot a cincea la total, cu 163 kg.

colaj mihaela cambei
România participă cu un lot de 15 sportivi, 11 la juniori şi 4 la U-23, la Campionatele Europene de juniori şi tineret de la Durrës (28 octombrie – 5 noiembrie), potrivit Federaţiei Române de Haltere.

