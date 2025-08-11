Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară. Ce nume au ales el și soția lui pentru băiețel

Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani), cunoscută sub numele de Xisca, a născut un băieţel care se va numi Miquel.

Xisca a născut la 7 august, la spitalul Quirónsalud Palmaplanas din Palma, unde s-a născut şi primul lor copil,tot un băieţel, Rafa, în 2022.

Presa spaniolă notează că Rafa şi Xisca, extrem de discreţi în privinţa vieţii private, nu au anunţat oficial naşterea lui Miquel.

Numele Miquel este un omagiu adus tatălui lui Mery, care a murit în aprilie 2023 la vârsta de 63 de ani, după o lungă boală, potrivit news.ro.

Povestea de dragoste dintre Rafa, retras din activitate în noiembrie 2024, şi soţia sa a început în urmă cu aproape două decenii. Cei doi s-au cunoscut în oraşul Manacor din Mallorca, locul lor natal, când erau adolescenţi.

După ani de relaţie, ei au spus „Da” pe 19 octombrie 2019, în faţa a aproximativ 250 de invitaţi, în cadrul unei ceremonii n aer liber, ţinută la Sa Fortalesa, un castel din secolul al XVII-lea din nordul insulei Mallorca.

Rafael Nadal, unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului, trăiește din nou emoția începutului de viață. Fostul campion și soția sa, Maria Francisca (Mery) Perelló, au devenit părinți pentru a doua oară, întâmpinând cu bucurie venirea pe lume a unui băiețel. Micuțul s-a născut pe 7 august 2025, la spitalul Quirónsalud Palmaplanas din Palma de Mallorca, iar atât mama, cât și copilul se află în stare bună de sănătate.

Cine e Rafael Nadal și cum a devenit un sportiv celebru. Totul despre familia lui

Rafael Nadal Parera s-a născut pe 3 iunie 1986, în orașul Manacor, din insula Mallorca, Spania. Crescut într-o familie unită, cu un tată om de afaceri și o mamă dedicată casei, Nadal a intrat în contact cu sportul încă de mic. Unchiul său, Toni Nadal, antrenor de tenis, i-a pus pentru prima dată racheta în mână la vârsta de doar trei ani. Talentul și disciplina l-au făcut să progreseze rapid, iar la 15 ani juca deja primele meciuri profesioniste.

Cariera sa a explodat în 2005, când, la doar 19 ani, a câștigat primul turneu de Grand Slam – Roland Garros – performanță pe care a repetat-o de încă 13 ori, stabilind un record absolut în istoria tenisului. Supranumit „Regele zgurii”, Nadal s-a remarcat prin stilul său de joc combativ, rezistența fizică impresionantă și determinarea de a lupta pentru fiecare punct. În total, a adunat 22 de titluri de Grand Slam, medalii olimpice la simplu și dublu, și a petrecut peste 200 de săptămâni pe locul 1 mondial. Rivalitățile sale legendare cu Roger Federer și Novak Djokovic au marcat o eră de aur în tenisul modern.

Dincolo de sport, Nadal este cunoscut pentru modestia, fair-play-ul și spiritul său caritabil. În 2008 a fondat Fundación Rafa Nadal, o organizație dedicată educației și integrării sociale a copiilor și tinerilor defavorizați.

În plan personal, Nadal are o relație de lungă durată cu Maria Francisca Perelló, pe care o cunoaște încă din adolescență. Cei doi s-au căsătorit în 2019, la Mallorca, și au împreună doi băieți: Rafael Jr., născut în 2022, și Miquel, născut în 2025. După ce și-a anunțat retragerea din tenis în 2024, Nadal s-a dedicat mai mult vieții de familie, considerând că rolul de tată este cel mai valoros „trofeu” pe care îl poate câștiga.