Echipajul de dublu rame feminin a obţinut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai, Lituania

Echipajul de dublu rame feminin a obținut astăzi medalia de aur la Mondialele de Canotaj Under 19 din Lituania, iar echipajul de 8+1 feminin (JW8+) a câștigat medalia de bronz!

Echipajul de dublu rame feminin (JW2-) și Echipajul de 8+1 feminin (JW8+) la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai, Lituania | Facebook Federația Română De Canotaj

Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania), scrie News.ro.

Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică au obţinut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai, Lituania

Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania).

Sportivii români au concurat în finala Campionatelor Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania

Astăzi, 10 august 2025 a fost ultima zi a Campionatelor Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania, iar sportivii noștri au concurat în Finale! Iată ce rezultate au obținut!

Echipajul de 8+1 feminin (JW8+) a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!

„BRONZ pentru echipajul de 8+1 feminin (JW8+), format din Teodora Sandu, Mariana Cașu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu și Ștefania-Jakril Băicuși, la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” au anunțat reprezentanții oficiali ai Federației Române de Canotaj pe pagina de Facebook în urmă cu doar câteva minute.

Echipajul de patru vâsle masculin (JM4x) s-a clasat pe locul 4 la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania

„Locul 4 pentru echipajul de patru vâsle masculin (JM4x), format din Paul Alin Corodescu, David Costel Chitic, Ivan Petcovici și Sebastian-Constantin Lupu, la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” au anunțat oficialii prin intermediul paginii de Facebook.

Echipajul de patru vâsle feminin (JW4x) s-a clasat pe locul 5 la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania

„Locul 5 pentru echipajul de patru vâsle feminin (JW4x), format din Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biță și Stejara Olariu, la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” a transmis Federația Română de Canotaj prin intermediul rețelelor sociale.

Echipajul de patru rame feminin (JW4-) s-a clasat pe locul 4 la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania

„Locul 4 pentru echipajul de patru rame feminin (JW4-), format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint și Jessica Popescu, la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” se arată într-o postare oficială pe Facebook.

Echipajul de patru rame masculin (JM4-) s-a clasat pe locul 2 în Finala B a Campionatelor Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania

„Locul 2 pentru echipajul de patru rame masculin (JM4-), compus din Radu-Andrei Enescu, Daniel Vasile Chitic, Robert Ioan Muraru și Andrei Perdei, în Finala B a Campionatelor Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” scriu oficialii Federației Române de Canotaj în online.

Echipajul de 8+1 masculin (JM8+) s-a clasat pe locul 4 la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!

„Locul 4 pentru echipajul de 8+1 masculin (JM8+), format din Constantin Tricolici, Gabriel-Valentin Rusu, Gabriel Ostaș, Alexandru-Ștefan Pădure, Ionuț-Denis Ungureanu, Damian Feraru, Samuel Moldovan, David Ioan Naharneac și Irina Lucia Andreea Despa, la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” au transmis oficialii în urmă cu doar câteva minute.

