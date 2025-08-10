Antena Căutare
Home News Sport Echipajul de dublu rame feminin a obţinut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai, Lituania

Echipajul de dublu rame feminin a obţinut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai, Lituania

Echipajul de dublu rame feminin a obținut astăzi medalia de aur la Mondialele de Canotaj Under 19 din Lituania, iar echipajul de 8+1 feminin (JW8+) a câștigat medalia de bronz!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 10 August 2025, 11:44 | Actualizat Duminica, 10 August 2025, 12:50
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-) și Echipajul de 8+1 feminin (JW8+) la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai, Lituania | Facebook Federația Română De Canotaj

Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania), scrie News.ro.

Citește și: Simona Halep se bucură de o nouă etapă după retragerea din tenis. Cum își petrece timpul fostul lider mondial:„Trăiesc în prezent”

Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică au obţinut medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai, Lituania

Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania).

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sportivii români au concurat în finala Campionatelor Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania

Astăzi, 10 august 2025 a fost ultima zi a Campionatelor Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania, iar sportivii noștri au concurat în Finale! Iată ce rezultate au obținut!

Echipajul de 8+1 feminin (JW8+) a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!

„BRONZ pentru echipajul de 8+1 feminin (JW8+), format din Teodora Sandu, Mariana Cașu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu și Ștefania-Jakril Băicuși, la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” au anunțat reprezentanții oficiali ai Federației Române de Canotaj pe pagina de Facebook în urmă cu doar câteva minute.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Echipajul de patru vâsle masculin (JM4x) s-a clasat pe locul 4 la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania

„Locul 4 pentru echipajul de patru vâsle masculin (JM4x), format din Paul Alin Corodescu, David Costel Chitic, Ivan Petcovici și Sebastian-Constantin Lupu, la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” au anunțat oficialii prin intermediul paginii de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Echipajul de patru vâsle feminin (JW4x) s-a clasat pe locul 5 la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania

„Locul 5 pentru echipajul de patru vâsle feminin (JW4x), format din Anca Andreea Culidiuc, Daria-Elena Maximiuc, Sonia Teodora Biță și Stejara Olariu, la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” a transmis Federația Română de Canotaj prin intermediul rețelelor sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Echipajul de patru rame feminin (JW4-) s-a clasat pe locul 4 la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania

„Locul 4 pentru echipajul de patru rame feminin (JW4-), format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint și Jessica Popescu, la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” se arată într-o postare oficială pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Marco și Ana Leu, primele reacții după accidentul grav de la raliul organizat în memoria regretatului campion, Mihai Leu

Echipajul de patru rame masculin (JM4-) s-a clasat pe locul 2 în Finala B a Campionatelor Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania

„Locul 2 pentru echipajul de patru rame masculin (JM4-), compus din Radu-Andrei Enescu, Daniel Vasile Chitic, Robert Ioan Muraru și Andrei Perdei, în Finala B a Campionatelor Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” scriu oficialii Federației Române de Canotaj în online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Bernadette Szocs, cum arată când renunță la echipamentul de meci în favoarea rochiilor elegante. Cele mai fine apariții

Echipajul de 8+1 masculin (JM8+) s-a clasat pe locul 4 la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!

„Locul 4 pentru echipajul de 8+1 masculin (JM8+), format din Constantin Tricolici, Gabriel-Valentin Rusu, Gabriel Ostaș, Alexandru-Ștefan Pădure, Ionuț-Denis Ungureanu, Damian Feraru, Samuel Moldovan, David Ioan Naharneac și Irina Lucia Andreea Despa, la Campionatele Mondiale Under19 de la Trakai, Lituania!” au transmis oficialii în urmă cu doar câteva minute.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Marco și Ana Leu, primele reacții după accidentul grav de la raliul organizat în memoria regretatului campion, Mihai Leu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii” Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: &#8220;Au prostit oamenii&#8221;
Observatornews.ro 30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni 30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Marco și Ana Leu, primele reacții după accidentul grav de la raliul organizat în memoria regretatului campion, Mihai Leu
Marco și Ana Leu, primele reacții după accidentul grav de la raliul organizat în memoria regretatului campion,...
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria regretatului campion. S-a întocmit dosar penal
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria regretatului campion. S-a...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”
Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite... Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu mazăre și pesto de busuioc. Un preparat ideal pentru o masă de vară
Paste cu mazăre și pesto de busuioc. Un preparat ideal pentru o masă de vară HelloTaste.ro
O tânără cu o ascensiune rapidă în lumea bogaților a murit în condiții misterioase. A fost descoperită pe o barcă de lux
O tânără cu o ascensiune rapidă în lumea bogaților a murit în condiții misterioase. A fost descoperită pe o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Majorat de vis pentru Sarah Serea! Anca Serea și Adi Sînă, petrecere de neuitat pentru fiica lor
Majorat de vis pentru Sarah Serea! Anca Serea și Adi Sînă, petrecere de neuitat pentru fiica lor Kudika
După cât timp poți cumpăra un teren concesionat, în 2025. Acte necesare pentru primărie
După cât timp poți cumpăra un teren concesionat, în 2025. Acte necesare pentru primărie Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria: „Am plătit 5.000 lei pentru 4 nopți!” Ce a primit să mănânce și să bea
Ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria: „Am plătit 5.000 lei pentru 4 nopți!” Ce a primit să... Gandul
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum? CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Supă concentrată de legume, perfectă ca bază pentru alte preparate
Supă concentrată de legume, perfectă ca bază pentru alte preparate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x