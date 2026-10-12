Cum va fi vremea în săptămâna 12–18 octombrie 2026. Ce temperaturi anunță meteorologii și unde sunt așteptate ploi

În perioada 12–18 octombrie 2026 vremea aduce schimbări de la o zi la alta. Meteorologii anunță că ploile ar putea fi mai frecvente în sudul țării, dar și în alte regiuni din afara arcului carpatic.

România se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii. După zile cu temperaturi de până la 30 de grade Celsius în sudul țării, valorile termice vor scădea semnificativ.

Ploile se vor extinde treptat în toate regiunile, iar la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare, anunță meteorologii.

Vremea în săptămâna 12–18 octombrie 2026

Vremea se schimbă semnificativ în România în săptămâna 12–18 octombrie 2026. Temperaturile scad, ploile se extind în mai multe regiuni, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

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Potrivit informațiilor oferite de specialiști, vremea va fi mai rece la începutul săptămânii, cu o ușoară încălzire la mijlocul intervalului.

Luni, 12 octombrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade Celsius. Ploile vor fi mai abundente în Muntenia, sud-estul Olteniei și zona Carpaților de Curbură. În unele locuri, cantitățile de apă pot ajunge la 40–50 de litri pe metru pătrat. La munte, vântul va avea rafale de până la 90 km/h.

Marți, 13 octombrie, vremea va rămâne rece, cu maxime între 10 și 18 grade. Ploile vor continua în sudul țării, iar în zonele montane înalte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În unele regiuni, vântul va sufla cu viteze de până la 60 km/h.

Miercuri, 14 octombrie, vremea se va ameliora treptat. Temperaturile vor crește ușor în sud, unde maximele vor ajunge la 19 grade. Ploile vor fi mai puține, dar nu vor lipsi complet. Dimineața și noaptea, izolat, se vor forma ceață și brumă.

Joi, 15 octombrie, temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade Celsius. Totuși, ploile ar putea apărea în mai multe regiuni, inclusiv la munte, unde sunt posibile precipitații mixte.

Vineri, 16 octombrie, vremea se va răci din nou, mai ales în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 16 grade, iar ploile vor apărea local. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar dimineața și noaptea pot apărea ceața și bruma.

Sâmbătă, 17 octombrie, vremea va rămâne rece în mai multe zone. Ploile sunt mai probabile în jumătatea de est a țării, iar la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor ajunge la 16 grade Celsius.

Duminică, 18 octombrie, valorile termice se vor situa în jurul celor obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 17 grade, iar ploile ar putea continua în nordul, centrul și estul țării.

Unde va ploua cel mai mult în România în perioada 12–18 octombrie 2026

Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate la începutul acestei săptămâni, în special în Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. Ulterior, ploile se vor restrânge treptat.

La munte, vremea va fi mai capricioasă. La altitudini de peste 1.500 de metri sunt posibile lapoviță și ninsoare, iar vântul poate avea intensificări puternice.

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