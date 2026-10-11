De la 29 la 15 grade în doar 24 de ore! Vremea se schimbă radical în București de luni, 12 octombrie

Vremea se schimbă radical în București de luni, 12 octombrie 2026. Temperaturile scad de la 29 la 15 grade, iar ANM anunță ploi și vânt.

Vremea se schimbă radical în București, după o zi de duminică în care temperaturile vor ajunge până la 29 de grade Celsius. Meteorologii anunță o răcire accentuată începând de luni, 12 octombrie 2026, când maximele vor coborî la numai 15–16 grade. Diferența dintre temperaturile maxime ale celor două zile ar putea ajunge la 14 grade Celsius. Schimbarea vremii va aduce ploi aproape continue și intensificări ale vântului, iar în restul țării sunt așteptate precipitații, inclusiv lapoviță și ninsoare la munte.

După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna octombrie, România se pregătește pentru o schimbare importantă a vremii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 11–13 octombrie 2026, care vizează ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului. În București, diferența de temperatură va fi deosebit de mare. Dacă duminică, 11 octombrie, vremea va semăna mai degrabă cu una de vară, de luni, 12 octombrie, locuitorii Capitalei vor avea nevoie de haine mai groase și de umbrele. Potrivit prognozei speciale ANM, prezentate de ⁠www.agerpres.ro, răcirea va fi însoțită de precipitații persistente, iar cantitățile de apă ar putea ajunge la 30 de litri pe metrul pătrat.

Vremea în București duminică, 11 octombrie. Temperaturile ajung la 29 de grade

Duminică, 11 octombrie 2026, vremea va fi deosebit de caldă în București, cu temperaturi mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

Conform www.agerpres.ro, care citează prognoza Administrației Naționale de Meteorologie, temperatura maximă va ajunge la 28–29 de grade Celsius, iar cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei.

Vântul va sufla în general slab, astfel că bucureștenii se vor putea bucura de câteva ore cu vreme frumoasă. Situația se va schimba însă începând cu orele serii, când cerul se va înnora treptat și vor apărea primele ploi. Meteorologii estimează că, în intervalul cuprins între seara zilei de duminică și dimineața zilei de luni, se vor acumula cantități de apă de aproximativ 3–6 litri pe metrul pătrat. Temperatura minimă din noaptea de duminică spre luni va fi de 13–14 grade Celsius.

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De la 29 la 15 grade în București. Cum va fi vremea luni, 12 octombrie

Schimbarea cea mai importantă se va produce luni, 12 octombrie 2026, când temperaturile vor scădea semnificativ în Capitală. Potrivit prognozei ANM, temperatura maximă va fi de numai 15–16 grade Celsius, după ce duminică termometrele vor indica până la 29 de grade. Astfel, diferența dintre maximele prognozate pentru cele două zile consecutive ar putea ajunge la 14 grade Celsius. Răcirea va fi însoțită de un cer predominant noros, ploi persistente și intensificări temporare ale vântului.

Conform www.tvrinfo.ro, meteorologii anunță că schimbarea vremii va fi resimțită puternic în București, unde temperaturile vor coborî brusc după episodul de căldură neobișnuită. Deși diferența dintre maximele celor două zile este considerabilă, aceasta nu reprezintă o scădere a temperaturii minime din timpul nopții, ci o comparație între valorile maxime prognozate pentru duminică și luni.

Ploi aproape continue în București. Câtă apă ar putea cădea

Pe lângă scăderea accentuată a temperaturilor, bucureștenii vor avea parte și de precipitații persistente. Conform www.agerpres.ro, în intervalul luni, 12 octombrie, ora 09:00 – marți, 13 octombrie, ora 10:00, cerul va fi noros și va ploua aproape continuu. Meteorologii estimează că, prin acumulare, cantitățile de apă ar putea ajunge la 20–30 de litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, dar va prezenta intensificări temporare în timpul zilei. Rafalele ar putea atinge viteze de până la 45 km/h. În noaptea de luni spre marți, temperaturile vor continua să scadă, iar minimele prognozate vor fi cuprinse între 9 și 10 grade Celsius. Prin urmare, după o duminică în care temperaturile se vor apropia de pragul de 30 de grade, începutul săptămânii va aduce în Capitală o vreme mult mai rece și umedă.

ANM a emis o informare meteorologică pentru România. Ploile vor cuprinde toate regiunile

Schimbarea vremii nu se va limita la București. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 11 octombrie, ora 03:00 – 13 octombrie, ora 10:00, care vizează ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Conform www.hotnews.ro, precipitațiile vor apărea temporar în toate regiunile țării. Duminică, 11 octombrie, ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a României. Luni, 12 octombrie, precipitațiile vor fi prezente în special în jumătatea de sud-est a teritoriului. Pe alocuri, ploile vor avea caracter de aversă, iar pe suprafețe restrânse ar putea fi însoțite și de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15–20 de litri pe metrul pătrat, însă local pot depăși 30 de litri pe metrul pătrat. Răcirea vremii va fi resimțită treptat în majoritatea regiunilor, după perioada cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru mijlocul lunii octombrie.

Lapoviță și ninsoare la munte, luni, 12 octombrie. Vântul ar putea atinge 90 km/h

În timp ce în București sunt prognozate ploi persistente, la munte vremea va căpăta caracteristici specifice sezonului rece. Conform www.hotnews.ro, meteorologii anunță că luni, 12 octombrie, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Fenomenele sunt așteptate în special în Carpații Meridionali. Vântul va prezenta intensificări și în alte regiuni ale țării. În est și sud-est, rafalele vor atinge, în general, viteze de 45–50 km/h. La munte, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini mari, rafalele ar putea ajunge la 70–90 km/h. Precipitațiile mixte, temperaturile scăzute și vântul puternic pot îngreuna deplasările în zonele montane înalte.

Cât va dura episodul de vreme rece și ploioasă

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă până marți, 13 octombrie 2026, la ora 10:00. Pentru București, prognoza specială indică ploi aproape continue în intervalul cuprins între dimineața zilei de luni și dimineața zilei de marți.

Totuși, expirarea informării meteorologice nu înseamnă automat că temperaturile vor reveni imediat la valorile ridicate înregistrate duminică. Conform www.news.ro, estimările meteorologice pentru perioada 12 octombrie – 9 noiembrie 2026 indică temperaturi medii apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului. În săptămâna 12–19 octombrie, cantitățile de precipitații ar putea fi mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile extracarpatice, în special în sudul țării. În săptămânile următoare, temperaturile medii sunt estimate să se mențină în jurul valorilor specifice perioadei, la nivelul întregii țări.