Se schimbă vremea radical în România! Ce anunț îngrijorător au făcut specialiștii de la ANM de curând

România se pregătește pentru două săptămâni de vreme schimbătoare, cu variații semnificative de temperatură și cu o creștere a probabilității de precipitații după data de 18 decembrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni o prognoză detaliată care arată că, în prima parte a intervalului, vom avea temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, urmând ca după jumătatea lunii decembrie să se instaleze o răcire accentuată, însoțită de ploi pe arii mai extinse.

Banat și Crișana – maxime peste normal, dar cu incertitudini spre finalul lunii

În aceste două regiuni vestice, primele zile din interval aduc temperaturi în creștere, cu maxime ce pot ajunge la 13–14°C în Banat și 12–13°C în Crișana pe 10 decembrie. Minimele se vor menține în jurul valorii de 2–3°C până în 12 decembrie, urmând să scadă ușor ulterior.

După 18 decembrie, meteorologii avertizează asupra unei creșteri semnificative a probabilității de precipitații, iar spre finalul intervalului previziunile devin extrem de incerte, existând posibilitatea unei răciri accentuate.

Transilvania și Maramureș – răcire treptată și minime negative

În Transilvania, temperaturile maxime vor urca până la 10°C în jurul datei de 10–11 decembrie, după care vor scădea din nou la 7–8°C. Minimele vor coborî treptat spre valori negative, între -3°C și 0°C, începând din 12 decembrie.

Maramureșul va avea o evoluție similară, cu maxime apropiate de 10°C la mijlocul săptămânii, însă cu scăderi de temperatură după 12 decembrie, când minimele vor deveni negative. Precipitații slabe pot apărea între 8 și 13 decembrie, urmând ca după 18 decembrie ploile să fie mai extinse.

Moldova – încălzire temporară, urmată de un posibil val de frig după 20 decembrie

Regiunea Moldovei va experimenta o încălzire în perioada 10–12 decembrie, când temperaturile maxime pot ajunge la 10°C, mai ales în zonele de deal. Ulterior, maximele revin la 6–8°C, iar după 20 decembrie este posibilă o răcire semnificativă. Minimele vor fi în general apropiate de 0°C, cu mici creșteri în intervalul mai cald.

Dobrogea – valori ușor peste normal și posibile precipitații după 19 decembrie

În Dobrogea, temperaturile vor oscila între 6 și 11°C, cu cele mai calde zile pe 10 și 11 decembrie. Minimele se vor menține între 2 și 4°C. Și aici, un episod de precipitații este posibil după 19 decembrie, probabilitatea crescând spre finalul intervalului.

Muntenia – zile calde urmate de scăderi de temperatură

În Muntenia, maximele nu vor depăși 7–8°C la începutul perioadei, însă vor urca până la 10–11°C în intervalul 10–12 decembrie, în special în zonele de deal. Spre mijlocul și finalul lunii decembrie, temperaturile pot coborî sub cele normale. Minimele vor fi de 1–2°C, cu posibile valori negative după 20 decembrie, potrivit hotnews.ro.

Oltenia – diferențe mari între zonele de deal și cele cu ceață

Oltenia va înregistra cele mai mari contraste: în zonele subcarpatice, maximele pot atinge 14–15°C, în timp ce în zonele joase, închise de ceață, temperaturile vor rămâne la 6–8°C. În ansamblu, regiunea va avea maxime de 11–12°C în perioada 10–12 decembrie. Precipitațiile sunt puțin probabile până în jurul datei de 19–21 decembrie.

La munte – temperaturi neobișnuit de ridicate urmate de o răcire accentuată

Primele zile aduc o încălzire puternică în zonele montane, cu maxime ce pot ajunge la 10°C între 10 și 15 decembrie, cu mult peste normalul perioadei. Ulterior, vremea se va răci treptat, temperaturile coborând spre 2°C spre finalul intervalului. Precipitațiile vor fi mai prezente după 18 decembrie, putând include și lapoviță.

Prognoza ANM indică un debut de decembrie mai cald decât de obicei, cu zile de toamnă târzie în multe zone ale țării. Totuși, specialiștii avertizează că după data de 18 decembrie, vremea se va schimba radical: răcirea va deveni tot mai evidentă, iar precipitațiile vor apărea tot mai frecvent, existând posibilitatea instalării unui episod rece în apropierea sărbătorilor.