Un val de aer polar lovește România. Vremea se răcește brusc, iar temperaturile pot ajunge și la -1 grad. Ce anunță meteorologii

Un val de aer polar i-a cu asalt România începând de luni, 13 octombrie 2025. Vremea se răcește brusc, iar temperaturile minime pot ajunge și la -1 grad Celsius în anumite zone ale țării.

Un val de aer polar i-a cu asalt România începând de luni, 13 octombrie 2025 | Shutterstock

Meteorologii anunță că vremea o să se schimbe drastic în toată țara. Un val de aer polar lovește România, iar temperaturile vor fi sub cele normale pentru această dată din an.

În anumite zone ale țării se vor înregistra precipitații și ninsori. Vântul va avea unele intensificări încă de duminică noapte, iar minimele pot ajunge până la -1 grad Celsius. Un lucru este cert, frigul își va face simțită prezența mai ales pe timpul zilei, când maximele se vor situa între 10 și 16 grade Celsius.

Temperaturile scăzute vor fi resimțite și în București de luni seară. Spre finalul săptămânii vor fi minime de 6 grade Celsius. Cele mai frig se va menține la munte, unde vor fi valori termice de 0 sau -1 grad Celsius.

Vremea se răcește brusc în toată țara din cauza unui aer polar

Meteorologii au oferit informații despre vremea rece care pune stăpânire pe România începând de luni, 13 octombrie 2025.

„Din această noapte, o masă de aer rece pătrunde dinspre nordul continentului, determinând o scădere accentuată a valorilor termice, atât pe timpul zilei, cât și al nopții. Răcirea va fi mai evidentă ziua, pentru că, în mod normal, în această perioadă ar trebui să avem maxime între 14 și 19 grade, cu cele mai ridicate valori în sudul țării.

Astăzi mai putem atinge local în jur de 20°C, însă de mâine aceste temperaturi vor mai fi posibile doar izolat, în extremitatea sudică. Pe măsură ce masa de aer rece se instalează, valorile termice vor scădea treptat din nord către restul teritoriului.

Astfel, în zilele următoare, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 și 16 grade Celsius. Și nopțile vor deveni tot mai reci: dacă la început vom avea nori și precipitații care vor mai tempera răcirea, spre mijlocul săptămânii, odată cu degajarea cerului și consolidarea aerului rece, se vor înregistra temperaturi ușor negative, mai ales în nordul și centrul țării.

Pentru zonele joase, valori de 0 sau -1 grad Celsius sunt normale pentru această perioadă, însă atragem atenția asupra formării brumei, mai ales în nopțile de la mijlocul săptămânii, pe fondul răcirii și al cerului senin.”, a anunțat Diana Giurgiu, meteorolog ANM, conform antena3.ro.

„În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi sub formă de ploaie în zonele joase, iar în zonele montane înalte vor fi posibile lapoviță și ninsoare.

Astăzi sunt așteptate ploi în centrul și estul țării, iar de la noapte acestea se vor extinde treptat dinspre nord către restul regiunilor. Vor fi, în general, precipitații slabe cantitativ.

De asemenea, se vor semnala intensificări ale vântului, mai ales în zona montană, în estul și sud-vestul țării, unde vitezele pot ajunge la 45–50 km/h în zonele joase și până la 70 km/h în zona montană.”, a mai anunțat meteorologul ANM.