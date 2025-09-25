Vin primele ninsori din această toamnă. Ce anunț a făcut Florinela Georgescu, directorul ANM: „Vor fi 11 - 12 grade Celsius”

Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării începând de vineri, 26 septembrie 2025. Florinela Georgescu, directorul ANM, a anunțat și primele ninsori din această toamnă.

Temperaturile scăzute vor lua cu asalt România în următoarea perioadă. Cele mai multe zone ale țării vor fi afectate de ploi și vijelii. De asemenea, primii fulgi de zăpadă din această toamnă vor începe să își facă apariția.

Florinela Georgescu, directorul ANM, a explicat că vremea începe să se răcească de vineri, 26 septembrie 2025. Specialiștii susțin că valorile termice se vor încadra între 11 și 12 grade Celsius în unele regiuni.

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și un cod galben de vijelii pentru Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea și Ialomița care este valabil până vineri, la ora 21:00.

Când și unde va ninge în țară. Ce vești a dat Florinela Georgescu, directorul ANM

Șefa ANM a dezvăluit că primele ninsori din această toamnă vor fi în zonele montane, unde temperaturile se vor menține foarte scăzute.

„Mâine vor fi 11 - 12 grade Celsius în nordul Moldovei, temperaturi maxime, în general, care vor mai ajunge doar la 24 de grade Celsius în partea de vest și de sud a teritoriului, urmând ca de sâmbătă și, cel mai probabil, până la jumătatea săptămânii viitoare, temperaturile maxime să se situeze între 14 și 22 de grade Celsius. Temperaturi, cum spuneați, mult mai coborâte față de ceea ce ar fi firesc în această perioadă.

Și există semnalul ca a doua parte a săptămânii să aducă valori mai coborâte. Deci, o vreme foarte rece la sfârșitul lunii septembrie și primele zile ale lunii octombrie. Vânt care însoțește această răcire”, a mărturisit Florinela Georgescu, potrivit antena3.ro.

De asemenea, directorul ANM a mai susținut că vor exista condiții de ploaie în jumătate de nord a României.

„Iar precipitațiile pe care le așteptăm vor afecta, mai ales, jumătatea de nord a țării, vor fi averse, care, izolat, pot acumula 15 - 20 l/mp. Și, foarte important: să subliniem faptul că, pe fondul răcirii accentuate, în zona montană cea mai înaltă vor fi și perioade cu lapoviță și ninsoare”, a mai spus Florinela Georgescu.

„Un cod galben, începând de mâine dimineață, de la ora 07:00 până seara, văzând județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, partea de vest a județului Ialomița și zona litoralului; aici, intensificările vor fi de 50 - 65 km/h. Este posibil ca în toate zilele săptămânii care urmează să fie intensificări temporale ale vântului, în special în jumătatea de sud a teritoriului. Tot cu viteze de 40 - 50 km/h. În zona montană, cea mai înaltă, chiar mai mult de atât”, a mai explicat directorul ANM, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, temperaturile scăzute vor lua prin surprindere românii care nu se așteptau la o astfel de vreme pentru finalul lunii septembrie, chiar începutul lunii octombrie 2025. Schimbările meteorologice radicale pot provoca disconfort multor persoane în următoarea perioadă.