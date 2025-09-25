Antena Căutare
Home News Vremea Vin primele ninsori din această toamnă. Ce anunț a făcut Florinela Georgescu, directorul ANM: „Vor fi 11 - 12 grade Celsius”

Vin primele ninsori din această toamnă. Ce anunț a făcut Florinela Georgescu, directorul ANM: „Vor fi 11 - 12 grade Celsius”

Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării începând de vineri, 26 septembrie 2025. Florinela Georgescu, directorul ANM, a anunțat și primele ninsori din această toamnă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 16:04 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 16:35
Vremea se răcește semnificativ în cea mai mare parte a țării începând de vineri, 26 septembrie 2025 | Shutterstock

Temperaturile scăzute vor lua cu asalt România în următoarea perioadă. Cele mai multe zone ale țării vor fi afectate de ploi și vijelii. De asemenea, primii fulgi de zăpadă din această toamnă vor începe să își facă apariția.

Florinela Georgescu, directorul ANM, a explicat că vremea începe să se răcească de vineri, 26 septembrie 2025. Specialiștii susțin că valorile termice se vor încadra între 11 și 12 grade Celsius în unele regiuni.

Citește și: Cum va fi vremea până pe 13 octombrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (15 septembrie-13 octombrie)

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și un cod galben de vijelii pentru Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea și Ialomița care este valabil până vineri, la ora 21:00.

Articolul continuă după reclamă

Când și unde va ninge în țară. Ce vești a dat Florinela Georgescu, directorul ANM

Șefa ANM a dezvăluit că primele ninsori din această toamnă vor fi în zonele montane, unde temperaturile se vor menține foarte scăzute.

„Mâine vor fi 11 - 12 grade Celsius în nordul Moldovei, temperaturi maxime, în general, care vor mai ajunge doar la 24 de grade Celsius în partea de vest și de sud a teritoriului, urmând ca de sâmbătă și, cel mai probabil, până la jumătatea săptămânii viitoare, temperaturile maxime să se situeze între 14 și 22 de grade Celsius. Temperaturi, cum spuneați, mult mai coborâte față de ceea ce ar fi firesc în această perioadă.

Și există semnalul ca a doua parte a săptămânii să aducă valori mai coborâte. Deci, o vreme foarte rece la sfârșitul lunii septembrie și primele zile ale lunii octombrie. Vânt care însoțește această răcire”, a mărturisit Florinela Georgescu, potrivit antena3.ro.

De asemenea, directorul ANM a mai susținut că vor exista condiții de ploaie în jumătate de nord a României.

„Iar precipitațiile pe care le așteptăm vor afecta, mai ales, jumătatea de nord a țării, vor fi averse, care, izolat, pot acumula 15 - 20 l/mp. Și, foarte important: să subliniem faptul că, pe fondul răcirii accentuate, în zona montană cea mai înaltă vor fi și perioade cu lapoviță și ninsoare”, a mai spus Florinela Georgescu.

Citește și: Câte persoane au murit în Europa în vara anului 2025 din cauza schimbării climei. România a fost grav afectată

„Un cod galben, începând de mâine dimineață, de la ora 07:00 până seara, văzând județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, partea de vest a județului Ialomița și zona litoralului; aici, intensificările vor fi de 50 - 65 km/h. Este posibil ca în toate zilele săptămânii care urmează să fie intensificări temporale ale vântului, în special în jumătatea de sud a teritoriului. Tot cu viteze de 40 - 50 km/h. În zona montană, cea mai înaltă, chiar mai mult de atât”, a mai explicat directorul ANM, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, temperaturile scăzute vor lua prin surprindere românii care nu se așteptau la o astfel de vreme pentru finalul lunii septembrie, chiar începutul lunii octombrie 2025. Schimbările meteorologice radicale pot provoca disconfort multor persoane în următoarea perioadă.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani
Observatornews.ro O mamă a stat cu cadavrul fiicei sale într-un congelator. După 20 de ani, japoneza s-a predat la poliţie O mamă a stat cu cadavrul fiicei sale într-un congelator. După 20 de ani, japoneza s-a predat la poliţie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Zile de vară la final de septembrie, în România! Când se strică vremea și la ce să ne așteptăm în viitor
Zile de vară la final de septembrie, în România! Când se strică vremea și la ce să ne așteptăm în viitor
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță Catine.ro
Cum va fi vremea până pe 13 octombrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (15 septembrie-13 octombrie)
Cum va fi vremea până pe 13 octombrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (15...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Zelenski lansează cel mai dur avertisment către Kremlin: are sprijinul lui Trump pentru a lovi în inima Rusiei
Zelenski lansează cel mai dur avertisment către Kremlin: are sprijinul lui Trump pentru a lovi în inima Rusiei Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat, în același timp! Vor naște curând doi bebeluși. Întreaga poveste, halucinantă | FOTO
Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat, în același timp! Vor naște curând doi bebeluși. Întreaga... Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile Jurnalul
La ce trebuie să renunți în săptămâna 29 septembrie - 7 octombrie ca să atragi fericirea în viața ta, în funcție de zodie
La ce trebuie să renunți în săptămâna 29 septembrie - 7 octombrie ca să atragi fericirea în viața ta, în... Kudika
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane?
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane? ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x