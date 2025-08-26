Locul din România în care a nins în luna august. Temperaturile au scăzut sub zero grade

După ce temperaturile au scăzut sub limita înghețului, a nins în august în România. Imaginile cu fenomenul neobișnuit au fost surprinse de turiști și publicate în mediul online.

Un val de frig a cuprins România, iar în anumite zone, temperaturile au scăzut sun zero grade. La primele ore din 25 august, s-a înregistrat și cea mai rece dimineață din ultimii 45 de ani, cu -2 grade la Miercurea Ciuc şi -1 grad la Vârful Omu, Obârșia Lotrului şi Stâna de Vale, transmite observatornews.ro.

Astfel, în zonele înalte, au căzut și primii fulgi de nea. Fenomenul i-a surprins pe turiști, fiind destul de neobișnuit pentru această perioadă chiar și la munte.

Temperaturile scăzute din zonele montane din judeţul Maramureş, au adus și o ninsoare neașteptată. Astfel, la peste 2000 de metri, în Munții Rodnei au căzut și fulgi de nea.

Turiștii au fost luați prin surprindere de ninsoare din august și au scos imediat telefoanele să filmeze fenomenul neobișnuit. În imaginile publicate pe Facebook, se poate obseva cum fulgii cad peste crestele munților, încă verzi.

De asemenea, și în Munții Bucegi este iarnă în toată regula. Stația meteorologică de la Vârful Omu a fost acoperită, ieri, de zăpadă. Peisajele de poveste au fost publicate apoi pe reţelele de socializare, unde au adunat o mulțime de aprecieri și de reacții.

Cum va fi vremea în România în zilele următoare

Potrivit ANM, vremea se încălzește treptat. Diminețile și serile vor fi în continuare neobișnuit de reci pentru data din calendar, însă peste zi, gradele din termometre vor urca.

Vremea se va încălzi față de zilele precedente, astfel încât va deveni călduroasă în Câmpia de Vest și în Câmpia Română. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Dobrogea și în nordul Carpaților Orientali.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, iar cele minime între 7 și 17 grade, mai scăzute în depresiuni până spre 4 grade, dar și mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest până la 19...20 de grade. În depresiuni, dimineața și noaptea izolat vor fi condiții de ceață.

Spre finalul săptămânii, temperaturile se întorc la normal și se vor înregistra maxime de până la 32-34 de grade. În ultimul weekend din august, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară și cu disconfort termic în creștere, la început în vest și sud-vest, apoi și în regiunile sudice și sud-estice. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai ridicată în vest, centru și nord mai ales în ultima zi din interval.