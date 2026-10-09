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Vremea se schimbă în weekendul 10-11 octombrie 2026. Temperaturile scad, iar ploile revin

Bucureștenii se vor bucura de un weekend cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna octombrie.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 09:17 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 09:20
Vremea se schimbă în weekendul 10-11 octombrie 2026. Temperaturile scad, iar ploile revin. | Shutterstock
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Sâmbătă, 10 octombrie, și duminică, 11 octombrie 2026, vremea va fi predominant frumoasă, cu mult soare și maxime care vor ajunge până la 28 de grade Celsius. Cei care vor să petreacă timp în aer liber vor avea parte de condiții favorabile, însă atmosfera aproape estivală nu va dura mult. De luni, temperaturile vor scădea semnificativ, iar ploile își vor face apariția, arată www.meteoromania.ro.

Cum va fi vremea sâmbătă, 10 octombrie

Prima zi a weekendului aduce soare și cer senin în Capitală. Potrivit prognozei publicate de AccuWeather, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 26 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până la 13 grade.

Vântul va sufla slab, cu aproximativ 6 kilometri pe oră, astfel că vremea va fi potrivită pentru plimbări, ieșiri în parcuri sau participarea la evenimentele organizate în aer liber. Probabilitatea de precipitații va fi redusă, estimată la aproximativ 10% pe parcursul zilei, iar noaptea cerul va rămâne senin.

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Chiar dacă este mijlocul toamnei, temperaturile vor crea o atmosferă care amintește mai degrabă de sfârșitul verii. Totuși, diminețile și serile vor fi mai răcoroase, așa că o haină mai groasă poate fi utilă.

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Duminică, 11 octombrie, temperaturile ajung la 28 de grade

Duminică va fi și mai cald. Maxima zilei este estimată la 28 de grade Celsius, iar minima va rămâne în jurul valorii de 13 grade.

În prima parte a zilei, bucureștenii se vor putea bucura de perioade însorite, însă norii se vor înmulți treptat spre după-amiază și seară. Vântul va sufla dinspre sud-est, cu viteze de aproximativ 11 kilometri pe oră.

Șansele de ploaie vor rămâne reduse pe parcursul zilei, dar vor crește în timpul nopții, până la aproximativ 30%. Sunt posibile precipitații slabe spre finalul zilei, astfel că persoanele care și-au planificat activități în aer liber ar trebui să urmărească actualizările prognozei.

De luni, vremea se răcește brusc

Weekendul cu temperaturi aproape de vară va fi urmat de o schimbare importantă a vremii. Pentru luni, 12 octombrie, prognoza indică o maximă de aproximativ 16 grade Celsius, cu ploi și o scădere accentuată a temperaturilor.

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Diferența va fi considerabilă față de cele 28 de grade estimate pentru duminică. Prin urmare, cei care vor să profite de vremea caldă ar putea să-și programeze plimbările și activitățile în aer liber în acest weekend.

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