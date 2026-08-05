Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 5 august 2026. Ce obicei neașteptat are Bogdan de la Ploiești. Ce face dimineața

În ediția 9 din 5 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Nea Marin a dat trezirea vedetelor într-un mod surprinzător. Descoperă ce obicei surprinzător are Bogdan de la Ploiești și ce a recunoscut manelistul despre el.

Dimineața a început în cel mai neașteptat mod posibil pentru vedetele invitate în ediția din 5 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. După câteva zile în care i-a băgat în sperieți pe toți cu farsele și cu bătăile aplicate încă de la prima oră a dimineții, iată că roata s-a întors și Nea Marin a rămas fără voce. Când acesta a ajuns la dormitorul lui Bogdan de la Ploiești, un detaliu neștiut și extrem de surprinzător a ieșit la iveală despre manelist.

Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în ediția din 5 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

Ce obicei neașteptat are Bogdan de la Ploiești și ce a recunoscut că face în fiecare dimineață. Ce s-a aflat la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere

În ediția 9 din data de 5 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Nea Marin a răgușit pe moment, așa că a dat trezirea într-un mod silențios.

„A fost pentru prima oară în acest sezon când Nea Marin era pe vibrații”, a zis Andrei Ștefănescu, extrem de amuzat.

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Ca să fie mai eficient în comunicare și să își menajeze glasul, acesta a ales să scrie indicațiile pe o foaie de hârtie, dar și să șoptească unele cereri.

„Pavarotti, nu mai vorbești?! Mamă, ce dimineață frumoasă mi-ai făcut”, a spus Liviu Vârciu, când l-a văzut pe Nea Marin în camera lui.

După Emy Alupei, Sonny Medini, Riki și Jean de la Craiova, urrmătorul trezit a fost Bogdan de la Ploiești, care a recunoscut ce obicei are în fiecare dimineață:

„Eu în fiecare zi când mă trezesc mă dau cu mir pe frunte. Am decis să îl dau și pe Nea Marin, pentru că la drum e bine să pleci cu Dumnezeu”, a fost confesiunea complet neașteptată făcută de cunoscutul manelist, despre care fanii au putut afla cu această ocazie că este o persoană credincioasă.

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