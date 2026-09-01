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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 1 septembrie 2026. Competiția strânsă a iscat conflicte. Ce echipă a ieșit învingătoare

Competiția de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” a fost din nou plină de tensiune. O singură echipă a ieșit la final învingătoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 01 Septembrie 2026, 21:10 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 21:25
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 1 septembrie 2026. Competiția strânsă a iscat conflicte. Ce echipă a ieșit învingătoare | Antena 1
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Competiția de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” continuă cu noi provocări pentru concurenți. Cele două echipe au ajuns la jocul cu numărul 20, iar miza este una importantă. Scorul este de 10 la 8, astfel că echipa roșie pornește cu un avantaj, însă echipa galbenă încă are șanse să recupereze diferența și să egaleze.

Competiție strânsă între cele două echipe

Concurenții sunt pregătiți pentru o nouă întrecere, iar Nea Mărin le explică regulile înainte de start. De această dată, participanții trebuie să lucreze în echipă și să îndeplinească mai multe sarcini pentru a putea ajunge la proba finală.

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„Ca de fiecare dată, doi dintre voi rămân aici, doi o să trebuiască să meargă în acest spațiu și să aducă colace. Cei care rămâneți aici aveți o găleată plină cu apă, cu câte un burete. Trebuie să duceți apa și să umpleți găleata. Cei care ați fost pe traseu aduceți tot timpul colace, cei care ați umplut găleata aveți dreptul să începeți să umflați colace. După ce ați umflat un colac, puteți să începeți să aruncați colacul pe acel stâlp. Cei care vor introduce nouă colace pe acel stâlp sunt declarați câștigători”, a explicat Nea Mărin regulile.

După ce au aflat ce au de făcut, cele două echipe și-au stabilit strategiile și s-au pregătit pentru start. Nea Mărin a dat semnalul, iar concurenții au pornit imediat în cursa pentru obținerea unui nou punct.

Proba s-a dovedit a fi una solicitantă. Participanții au fost nevoiți să se coordoneze foarte bine, să transporte apa, să caute colacele și să le aducă în zona în care colegii lor îi așteptau pentru a le umfla. Presiunea competiției și dorința de victorie au dus, pe alocuri, și la momente tensionate între concurenți.

Ce echipă a ieșit învingătoare

Chiar dacă echipa galbenă a încercat să recupereze și să pună presiune pe adversari, echipa roșie a reușit să rămână în avantaj până la final. Echipa roșie a câștigat proba și a obținut un nou punct, iar victoria le-a adus concurenților și câștigarea turneului.

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Reușita a fost motiv de bucurie pentru echipa roșie, care a putut să sărbătorească rezultatul obținut după toate probele disputate. La final, echipele s-au împărțiti, au mers să se relaxeze la o livadă de mere, dar au mers și la Muzeul ASTRA.

Prima confruntare a săptămânii s-a încheiat cu victoria echipei galbene, într-o ediție lider de audiență!...
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