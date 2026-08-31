O nouă probă le pune la încercare pe cele două echipe de la Poftiți pe la noi. Concurenții au avut parte de o misiune dificilă și de momente tensionate.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 31 august 2026. Ce echipă a câștigat proba. Surpriză de proporții în ultimele momente | Antena 1

Nea Mărin a început săptămâna cu noi invitați, iar schimbarea concurenților aduce și noi provocări pentru cele două echipe. În ediția din 31 august 2026, de la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, atmosfera este una plină de energie, mai ales că participanții trebuie să demonstreze încă o dată că pot lucra împreună și că sunt pregătiți să facă față probelor pregătite de Nea Mărin.

Cum a arătat prima probă din săptămâna finală

Cele două echipe pornesc în această nouă confruntare cu un scor care le pune deja presiune. Echipa galbenă are șapte puncte, în timp ce echipa roșie a reușit să strângă zece puncte. Diferența nu este una imposibil de recuperat, însă concurenții echipei galbene trebuie să muncească din greu pentru a se apropia de adversarii lor.

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Pentru această etapă, Nea Mărin a stabilit componența echipelor și le-a explicat concurenților prima probă. Echipa galbenă este formată din cei doi căpitani, Rikito și Sonny, alături de Romica Țociu și Georgiana Lobonț. De cealaltă parte, echipa roșie îi are în componență pe Liviu și Andrei, alături de Bella Santiago și soțul ei, Nicu.

Ce probă le-a pregătit Nea Mărin concurenților

De această dată, participanții au primit o misiune care le-a testat atât rapiditatea, cât și atenția la detalii. Concurenții au fost nevoiți să aranjeze o masă pentru zece persoane, respectând întocmai modelul prezentat de Nea Mărin.

„Doi dintre voi trebuie să rămâneți aici, să vă ocupați de aranjatul mesei, ceilalți doi trebuie să plecați de aici în palat și să aduceți diferite obiecte pentru a putea să aranjați această masă. Iulia și Raluca o să vă asiste la tot ce faceți aici”, le-a explicat Nea Mărin.

Misiunea nu s-a oprit însă la aranjarea mesei. După ce aceasta trebuia să fie pusă la punct, concurenții au primit o nouă sarcină. Aceștia trebuiau să construiască un aranjament din pahare și să respecte cu atenție indicațiile primite.

„Aveți 42 de pahare. Baza trebuie să fie din 19 pahare, patru rânduri, sus de tot un pahar și apoi începeți să turnați în pahare de sus în jos. Cei care vor umple paharele și vor termina cele 15 sticle de șampanie de turnat sunt declarați câștigători”, a mai spus Nea Mărin.

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Cele două echipe și-au stabilit rapid strategiile, iar imediat după startul probei, concurenții au început să lucreze contra cronometru. Fiecare secundă a contat, iar orice greșeală putea schimba situația din clasament.

Cine a dat lovitura în lupta pentru puncte

Lupta dintre cele două echipe a fost strânsă de la început până la final. Participanții au încercat să se coordoneze cât mai bine, în timp ce cei care au avut de parcurs traseul pentru a aduce obiectele au fost nevoiți să repete drumul de mai multe ori.

În cele din urmă, una dintre echipe a reușit să se impună și să obțină un punct important în această confruntare. Victoria a adus multă bucurie în rândul concurenților, iar momentul a fost sărbătorit pe măsură. Cealaltă echipă a trebuit să se pregătească pentru sarcinile care urmau să fie stabilite de Nea Mărin.

După încheierea probei, concurenții au avut parte de activități diferite. Echipa care a câștigat a plecat la Zoo Sibiu, în timp ce cealaltă echipă a mers la o pepinieră din Sibiu, unde a avut parte de noi provocări.