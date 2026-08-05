Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, încântat că Nea Mărin nu mai poate țipa la el. Ce s-a întâmplat

Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Nea Mărin a fost nevoit să renunțe la tonul său obișnuit, din cauza unei probleme cu vocea, și a ales să comunice cu participanții prin bilețele. Situația a stârnit numeroase glume, mai ales din partea lui Liviu Vârciu. „M-am trezit vesel și liniștit. Va fi o zi superbă”, a spus acesta, bucuros că Nea Mărin nu îl mai putea certa.

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