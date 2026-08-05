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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, încântat că Nea Mărin nu mai poate țipa la el. Ce s-a întâmplat

Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Nea Mărin a fost nevoit să renunțe la tonul său obișnuit, din cauza unei probleme cu vocea, și a ales să comunice cu participanții prin bilețele. Situația a stârnit numeroase glume, mai ales din partea lui Liviu Vârciu. „M-am trezit vesel și liniștit. Va fi o zi superbă”, a spus acesta, bucuros că Nea Mărin nu îl mai putea certa.
Miercuri, 05.08.2026, 20:40
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la complexul acvatic

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la complexul acvatic

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:46 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma de curcani: „O doare”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma de curcani: „O doare”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un premiu neașteptat pentru concurenți

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un premiu neașteptat pentru concurenți

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de pe terenul de fotbal: „Dezamăgire mare”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cine a câștigat duelul pe nevăzute de pe terenul de fotbal: „Dezamăgire mare”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de fotbal legați la ochi: „Mi-e frică!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de fotbal legați la ochi: „Mi-e frică!”

Logo show Miercuri, 05.08.2026, 21:11 „Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

„Mi-e frică!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, moment tensionat la ferma de vaci: „N-am vrut să-l înțep cu furca!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:26 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a râs de felul în care Jean de la Craiova a dat cu mătura: „Zici că ai trei mâini stângi!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:17 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, provocări la fabrica de conserve: „Păi de ce, am terminat Conservatorul?!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, provocări la fabrica de conserve: „Păi de ce, am terminat Conservatorul?!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 23:15 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de tehnologia folosită în fabrica de apă: „Chiar a fost interesant”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de tehnologia folosită în fabrica de apă: „Chiar a fost interesant”

Logo show Marti, 04.08.2026, 22:57 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au învățat să pescuiască cu năvodul: „Am tras de plase de mi-au ieșit pe ochi!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au învățat să pescuiască cu năvodul: „Am tras de plase de mi-au ieșit pe ochi!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 22:16 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, protagonistul unui incident neașteptat la pescuit: „N-am făcut-o intenționat. Am greșit”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, protagonistul unui incident neașteptat la pescuit: „N-am făcut-o intenționat. Am greșit”

Logo show Marti, 04.08.2026, 21:23
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