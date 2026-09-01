Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O probă în care coordonarea este cheia! Nea Marin: Trebuie să introduceți nouă colace pe un stâlp!
Episodul 20 din data de 1 septembrie 2026 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Concurenții sunt pregătiți pentru o nouă întrecere, iar Nea Mărin le explică regulile înainte de start. De această dată, participanții trebuie să lucreze în echipă și să îndeplinească mai multe sarcini pentru a putea ajunge la proba finală.
Joi, 01.10.2026, 21:00