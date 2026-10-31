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Mira vorbește despre secretul siluetei sale! Cum se menține cântăreața în formă: ”Nu mă abțin de la lucruri, dar...”

Mira vorbește, în exclusivitate, despre secretul siluetei sale! Cântăreața ne-a dezvăluit cum reușește să se mențină atât de bine, dar și ce obiceiuri alimentare are.

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 10:30 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 12:55
Mira ne vorbește despre secretul siluetei sale | Instagram
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Mira este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi! Artista face ce face și mereu reușește să ne surprindă cu piesele sale, dar și cu activitatea din mediul online. Cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent.

Mira vorbește despre secretul siluetei sale. Cum se menține atât de bine

Reporterii A1.ro au întâlnit-o recent pe artistă la un eveniment monden, astfel că am fost foarte curioși să aflăm chiar de la ea cum reușește să se mențină atât de bine, mai ales că artista, în vârstă de 31 de ani, are un fizic de invidiat.

Cântăreața ne-a spus că nu ține o dietă anume și că mănâncă orice, dar recunoaște că o ajută foarte mult și genele. Mira ne-a spus că face mult sport, iar acest lucru o ajută să își mențină greutatea.

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Cântăreața are o dietă echilibrată

Mira ne-a mai spus că mănâncă orice își dorește, dar că nu exagerează și încearcă să păstreze un echilibru. Artista ne-a mai mărturisit că faptul că dansează mult pe scenă o ajută să se mențină în formă, dar și că merge cât de des poate la sala de sport.

mira zambeste
mira selfie

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