Tavi Colen, nostalgic! Artistul a făcut petrecere cu 100 de persoane în curtea părinților: „La noi, duminica...”

Tavi Colen își amintește cu nostalgie de anii copilăriei și adolescenței, când casa părinților era mereu plină de oameni, iar petrecerile se țineau lanț. Artistul ne-a povestit cum a ajuns să-și sărbătorească majoratul alături de 100 de persoane, în curtea familiei, dar și ce atmosferă era pe vremuri, când mama sa îi aștepta pe toți copiii de pe stradă cu gogoși și limonadă.

Ajuns celebru în anii ’90, pe vremea când făcea furori cu trupa Talisman, Tavi Colen a trăit din plin succesul muzical, însă viața sa nu s-a rezumat doar la scenă și aplauze. Artistul este tatăl unui băiat, Mario, iar dincolo de lumina reflectoarelor, are o mulțime de amintiri de suflet, mai ales din perioada în care casa părinților era locul de întâlnire al prietenilor și al petrecerilor de pomină.

Artistul a făcut petrecere cu 100 de persoane în curtea părinților: „La noi, duminica...”

Tavi Colen își amintește cu drag de majoratul său, pe care l-a sărbătorit în curtea părinților, la Târgu Jiu, alături de aproximativ 100 de prieteni, vecini și colegi de clasă. Artistul spune că părinții săi au fost mereu deschiși și primitori, iar petrecerile organizate acasă făceau parte din atmosfera familiei, fiind deja obișnuiți cu astfel de evenimente.

Talentul și popularitatea au apărut încă din adolescență, când Tavi Colen susține că era îndrăgit de întregul oraș Târgu Jiu. Artistul cânta la majorate încă de la 14 ani, avea propria formație și era înconjurat de zeci de prieteni, numai pe strada sa fiind, după cum își amintește, între 30 și 50 de persoane apropiate.

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Tavi Colen își amintește și acum peripeția de la majorat, când a gustat pentru prima dată bere și a simțit imediat efectele. Artistul a povestit că nu prea obișnuiește să consume alcool, iar după acea experiență din adolescență, a mai băut abia în jurul vârstei de 35 de ani.

Una dintre cele mai frumoase amintiri din copilăria lui Tavi Colen este legată de mama sa, Ileana, care îi aștepta în fiecare duminică pe copiii de pe stradă cu gogoși calde și limonadă. Artistul își amintește cu emoție cum, după meciurile de fotbal, toți se opreau la poarta casei, iar mama sa era gata de fiecare dată să-i primească și să le ofere ceva bun.

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