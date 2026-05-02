Actorul celebru din Jurassic Park care a plătit 540.000 de dolari pentru a lupta cu o boală cruntă. Ce a dezvăluit

Sam Neill, celebrul actor din Jurassic Park, a dezvăluit recent că a fost aproape de moarte după ce a primit diagnosticul de cancer.

Potrivit actorului, s-a aflat într-o situație periculoasă atunci când chimioterapia nu a mai funcționat, scrie Daily Mail.

Ca urmare, Neill a fost forțat să apeleze la un nou tip de tratament, care i-a salvat viața.

În vârstă de 78 de ani, actorul a dezvăluit că acum e în remisie, după o luptă de 5 ani cu cancer sangvin de grad 3.

Sam Neill a devenit cunoscut la nivel mondial cu rolul din filmul Jurassic Park. Puțini știu, însă, cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în ultimii ani.

Recent, actorul a vorbit despre starea sa de sănătate și ce obstacole a întâmpinat în combaterea cancerului.

„Trăiesc de aproximativ 5 ani cu un anumit tip de limfom și am urmat chimioterapie, un proces destul de neplăcut, dar care mă ținea în viață,” a declarat actorul. „Apoi chimioterapia a încetat să mai funcționeze. Nu mai știam ce să fac și părea că se apropie finalul, ceea ce, evident, nu era ideal.”

Neill e cunoscut mai ales pentru rolul lui Alan Grant din franciza Jurassic Park. Actorul susține că acum nu mai are cancer datorită unui tratament de ultimă generație, numit terapia cu celule CAR-T. Terapia modifică genetic celulele din sânge și care, în privat, costă aproximativ 540.000 de dolari.

„Tocmai am făcut un control și nu mai am cancer în corp. E ceva extraordinar. Sunt foarte, foarte încântat că acest lucru e posibil,” a dezvăluit Neill.

Terapia cu celule T cu receptor antigenic himeric (CAR-T) e o formă de imunoterapie personalizată care modifică genetic propriile celule T ale pacientului pentru a recunoaște și distruge celulele canceroase, fiind folosită în principal pentru cancerele de sânge, potrivit Institutului Național de Cancer.

Tratamentul e în prezent în studii clinice și pentru tratarea unei alte forme de cancer de sânge, mielomul.

„‘Supraalimentăm’ aceste celule pentru a putea recunoaște mielomul, care anterior nu era vizibil pentru sistemul imunitar, și apoi să îl atace și să îl distrugă,” a declarat un hematolog pentru 7 News.

Sam Neill vrea să revină în lumina reflectoarelor

Cu această nouă șansă la viață, Neill plănuiește acum să revină în actorie: „Este timpul să mai fac un film.”

Neill a făcut public diagnosticul său de cancer în 2023, după ce fusese diagnosticat cu limfom angioimunoblastic cu celule T în anul precedent. Neill a mers la consult după ce a observat ganglioni inflamați. A aflat că suferă de cancer de sânge în stadiul 3 în timp ce promova Jurassic World Dominion în 2022.

În acel film și-a reluat rolul lui Grant alături de colegii originali Laura Dern și Jeff Goldblum, dar și de Chris Pratt și Bryce Dallas Howard.

„Nu îmi este deloc frică de moarte. Asta nu mă îngrijorează. Nu m-a îngrijorat niciodată, dar m-ar enerva,” a declarat Neill în 2023. „M-ar enerva pentru că mai sunt lucruri pe care vreau să le fac. E foarte enervant să mori. Dar nu mi-e frică de asta.”

Neill a dezvăluit pentru prima dată boala în autobiografia sa, Did I Ever Tell You This. Încă din primul capitol din carte a scris că e „posibil să fie pe moarte”.

Afecțiunea sa specifică a fost diagnosticată drept limfom angioimunoblastic cu celule T. Simptomele pot include febră mare, transpirații nocturne, erupții cutanate și tulburări autoimune.

Actorul a fost căsătorit cu make-up artista Noriko Watanabe între 1989 și 2017 și au împreună doi copii, Elena, 35 de ani, și Tim, 43 de ani.