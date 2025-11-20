Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce relație are Tily Niculae cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț. Actrița a scos la iveală detalii neașteptate

Ce relație are Tily Niculae cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț. Actrița a scos la iveală detalii neașteptate

Tily Niculae a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că divorțează de tatăl copiilor săi. După 19 ani împreună, actrița și soțul său, Dragoș Popescu, au decis să meargă pe drumuri separate, însă aceștia au păstrat o relație de prietenie foarte strânsă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 15:53 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 16:46
Galerie
Tily Niculae a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că divorțează de tatăl copiilor săi | Instagram

Tily Niculae a fost întotdeauna o prezență discretă, ținându-și viața personală departe de ochii curioșilor. În luna august, actrița a făcut o dezvăluire care a atras rapid atenția fanilor. Aceasta a anunțat că divorțează de bărbatul cu care are doi copii.

Vedeta și Dragoș Popescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 19 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două minunății: o fetiță și un băiețel.

Deși părea că au o căsnicie fericită, situația era complet diferită. Tily Niculae și soțul său au căzut de comun acord că este mai bine să divorțeze. Actrița a revenit în spațiul public, unde a vorbit detaliat despre acest subiect delicat.

Cum se înțelege Tily Niculae cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț

Articolul continuă după reclamă

Separarea nu a reprezentat un obstacol în comunicare pentru actriță și fostul partener. Cei doi au rămas în relații bune pentru a-și crește împreună micuții. Au hotărât că Sofia și Răducu nu trebuie să simtă lipsa mamei, dar nici a tatălui.

„E mare treabă chestia asta în viață, să te poți adapta, să te uiți spre tine fără să-i rănești pe ceilalți. De-aia și separarea mea de Dragoș s-a întâmplat atât de frumos. L-am sunat săptămâna trecută și i-am mulțumit și mi-a zis: «Pentru ce femeie?». Mi-au spus multe femeie că tatăl a dispărut din viața copiilor.

Citește și: Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale

Contează că real noi suntem în viața copiilor noștri. Vine de trei, patru ori pe zi acasă. Sofia mă întreba de ce. I-am zis pentru că este dreptul lui, este navigarea lui prin toată treaba asta, pentru că sunteți copiii lui și pentru că eu n-o să-i interzic niciodată să vină. E nevoia lui”, a povestit Tily Niculae în podcastul Nicoletei Luciu.

Cum a început povestea de iubire dintre Tily Niculae și fostul soț, Dragoș Popescu

În urmă cu puțin timp, Tily Niculae a dezvăluit cum și-a cunoscut fostul soț. Mai mult, actrița a scos la iveală detalii neștiute despre cel alături de care a stat 19 ani.

Vedeta a mărturisit că nu a fost dragoste la prima vedere, însă lucrurile au decurs natural între ai. Așadar, au ajuns să își întemeieze o frumoasă familie.

„Am știut că va fi tatăl copiilor mei. N-a fost o atracție fizică niciodată. N-a fost o iubire la prima vedere.”, a punctat ea, conform sursei citate.

Tily Niculae a povestit că l-a cunoscut pe Dragoș Popescu în aceeași clădire în care lucrau amândoi. Mai mult, aceștia s-au apropiat după ce au participat la un eveniment, unde ea i-a sărit în brațe.

Citește și: Tily Niculae, apariție rară la televizor. Cu ce se ocupă acum actrița și cum arată

Colaj cu Tily Niculae în două ispostaze diferite alături de fostul soț, Dragoș Popescu

„Toată viața mea cu el nu neapărat că am dirijat, că sună urât, am știut direcția. Am fost mereu puternică și viața mi-a dat anumite bătălii pe care am ales să le văd într-un anume fel. Te ridici, te scuturi și dai înainte. Ce am făcut diferit în ultimii ani, și de aceea sunt ceea ce sunt acum, este că n-am lăsat pe nimeni să mă ajute. Am zis: «Îmi luați din creșterea mea personală»”, a mai dezvăluit actrița, potrivit sursei citate mai sus.

Iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru cântăreț, la câteva luni de când susținea că a agresat-o. Ce a ... Aurelian Temișan și Nidia Moculescu, în lacrimi pe scena la un spectacol dedicat lui Horia Moculescu. Moment omagial emo...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Observatornews.ro De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru cântăreț, la câteva luni de când susținea că a agresat-o. Ce a transmis
Iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru cântăreț, la câteva luni de când susținea că a...
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
Cum arată casa din pădure a Sânzianei Negru. Câștigătoarea America Express a făcut turul casei
Cum arată casa din pădure a Sânzianei Negru. Câștigătoarea America Express a făcut turul casei
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x