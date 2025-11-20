Ce relație are Tily Niculae cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț. Actrița a scos la iveală detalii neașteptate

Tily Niculae a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că divorțează de tatăl copiilor săi. După 19 ani împreună, actrița și soțul său, Dragoș Popescu, au decis să meargă pe drumuri separate, însă aceștia au păstrat o relație de prietenie foarte strânsă.

Tily Niculae a fost întotdeauna o prezență discretă, ținându-și viața personală departe de ochii curioșilor. În luna august, actrița a făcut o dezvăluire care a atras rapid atenția fanilor. Aceasta a anunțat că divorțează de bărbatul cu care are doi copii.

Vedeta și Dragoș Popescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 19 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două minunății: o fetiță și un băiețel.

Deși părea că au o căsnicie fericită, situația era complet diferită. Tily Niculae și soțul său au căzut de comun acord că este mai bine să divorțeze. Actrița a revenit în spațiul public, unde a vorbit detaliat despre acest subiect delicat.

Cum se înțelege Tily Niculae cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț

Separarea nu a reprezentat un obstacol în comunicare pentru actriță și fostul partener. Cei doi au rămas în relații bune pentru a-și crește împreună micuții. Au hotărât că Sofia și Răducu nu trebuie să simtă lipsa mamei, dar nici a tatălui.

„E mare treabă chestia asta în viață, să te poți adapta, să te uiți spre tine fără să-i rănești pe ceilalți. De-aia și separarea mea de Dragoș s-a întâmplat atât de frumos. L-am sunat săptămâna trecută și i-am mulțumit și mi-a zis: «Pentru ce femeie?». Mi-au spus multe femeie că tatăl a dispărut din viața copiilor.

Contează că real noi suntem în viața copiilor noștri. Vine de trei, patru ori pe zi acasă. Sofia mă întreba de ce. I-am zis pentru că este dreptul lui, este navigarea lui prin toată treaba asta, pentru că sunteți copiii lui și pentru că eu n-o să-i interzic niciodată să vină. E nevoia lui”, a povestit Tily Niculae în podcastul Nicoletei Luciu.

Cum a început povestea de iubire dintre Tily Niculae și fostul soț, Dragoș Popescu

În urmă cu puțin timp, Tily Niculae a dezvăluit cum și-a cunoscut fostul soț. Mai mult, actrița a scos la iveală detalii neștiute despre cel alături de care a stat 19 ani.

Vedeta a mărturisit că nu a fost dragoste la prima vedere, însă lucrurile au decurs natural între ai. Așadar, au ajuns să își întemeieze o frumoasă familie.

„Am știut că va fi tatăl copiilor mei. N-a fost o atracție fizică niciodată. N-a fost o iubire la prima vedere.”, a punctat ea, conform sursei citate.

Tily Niculae a povestit că l-a cunoscut pe Dragoș Popescu în aceeași clădire în care lucrau amândoi. Mai mult, aceștia s-au apropiat după ce au participat la un eveniment, unde ea i-a sărit în brațe.

„Toată viața mea cu el nu neapărat că am dirijat, că sună urât, am știut direcția. Am fost mereu puternică și viața mi-a dat anumite bătălii pe care am ales să le văd într-un anume fel. Te ridici, te scuturi și dai înainte. Ce am făcut diferit în ultimii ani, și de aceea sunt ceea ce sunt acum, este că n-am lăsat pe nimeni să mă ajute. Am zis: «Îmi luați din creșterea mea personală»”, a mai dezvăluit actrița, potrivit sursei citate mai sus.