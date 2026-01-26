Antena Căutare
Adrian Minune a slăbit 17 kilograme. Care e fost motivul și ce l-au avertizat medicii

Adrian Minune, celebrul cântăreț de muzică de petrecere, a dezvăluit recent că a reușit să slăbească 17 kilograme.

Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 07:59
Artistul a apelat la o operație de micșorare a stomacului în urmă cu 2 ani, iar acum arată complet schimbat. | Instagram & Hepta

Artistul a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat și despre sfaturile pe care le-a primit de la medici.

Adrian Minune, faimosul manelist, a povestit că s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate care l-au determina ulterior să ia decizia de a-și face operația de micșorare a stomacului.

Adrian Minune a slăbit 17 kilograme

Chiar dacă își dorea să fie mai slab, momentul decisiv în luarea deciziei de a se opera a fost atunci când medicii i-au spus că ar putea muri din cauza problemelor de sănătate.

Adrian Minune a apelat la această intervenție în urmă cu aproximativ 2 ani. De atunci și până în prezent el a reușit să slăbească 17 kilograme și este mândru de felul în care arată acum.

Știind la ce riscuri se supune dacă mai amână să facă această intervenție, cântărețul a decis până la urmă să ajungă pe masa de operație. Avertizarea primită din partea specialiștilor l-a speriat pe artist și în 2024 s-a operat.

Chiar dacă nu a avut o recuperare ușoară, acum Adrian Minune este mulțumit că a luat această decizie care i-a schimbat viața.

Printre problemele de sănătate cu care se confrunta înainte de operație se numără și oprirea respirației în somn, lucru grav care chiar l-a speriat.

„Eu cred că am făcut-o la timpul potrivit și ajunsesem să mi se oprească respirația în somn și de aceea a fost nevoie să o fac. Eu iubesc mâncarea și n-am vrut să mă operez pana nu mi s-a spus că s-ar putea sa mor subit. După 52 de ani, e bine să-ți trăiești viața. Trăim acum, mâine nu se știe. Ce am astăzi consum, mâine nu se știe, mă refer financiar. Lumea nu mai e cum era, s-a schimbat”, a declarat Adrian Minune în cadrul unei emisiuni TV.

După ce acesta a trecut printr-o transformare inedită și a ajuns la un rezultat lăudabil, și soția lui, Cati Simionescu, a slăbit enorm. Partenera cântărețului a trecut printr-o transformare incredibilă și a ajuns să cântărească acum în jur de 50 de kilograme.

Adrian Minune se mândrește cu soția lui, iar de curând cei doi s-au filmat într-o vacanță de lux într-o destinație exotică pentru a se bucura de relaxare și căldură.

