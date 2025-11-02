Adriana Bahmuțeanu a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană. Ce acuzații grave îi aduce vedeta

Antena Căutare
Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii fostului ei soț continuă. Bruneta nu renunță și aduce noi acuzații.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 17:00 | Actualizat Sambata, 01 Noiembrie 2025, 22:46
Adriana Bahmuțeanu nu intenționează să îl lase pe Honorius Prigoană să obțină banii

De această dată, susține că Honorius Prigoană ar fi falsificat semnătura tatălui său într-un document important. În consecință, Adriana a depus o plângere penală pe numele acestuia, acuzându-l de uz de fals și înșelăciune.

Adriana Bahmuțeanu a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a depus o plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană, acuzându-l de mai multe infracțiuni, printre care uz de fals și înșelăciune. El este suspectat că ar fi falsificat semnătura tatălui său într-un document care confirma un împrumut de câteva sute de mii de euro.

Potrivit documentului, în data de 23 august 2024, cu puțin timp înainte de a muri, Silviu Prigoană ar fi împrumutat de la fiul său suma de 800.000 de euro, în numerar. Acum, Honorius încearcă să recupereze acești bani prin executor judecătoresc. Adriana Bahmuțeanu contestă însă actul și susține că împrumutul nu este real, iar semnătura lui Silviu Prigoană ar fi fost falsificată.

„Avocata mea, Violeta Oancea, s-a uitat pe hârtii și suspectează un fals. Acea semnătură a lui Silviu Prigoană nu este la fel ca celelalte. Eu am primit de la el o mulțime de citații, îi știu semnătura. Am făcut plângere penală și vreau să sesizez și Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, deoarece sunt mai multe suspiciuni.

Conform acelui document, banii au fost aduși cu sacoșa, nu s-a făcut transfer bancar. Orice sumă de peste 10.000 de euro nu se poate împrumuta decât prin transfer bancar, în baza unu contract de împrumut”, a declarat aceasta pentru Mediafax.

Vedeta nu are de gând să-l lase pe Honorius să pună mâna pe bani

Adriana Bahmuțeanu nu intenționează să îl lase pe Honorius Prigoană să obțină banii și a depus deja o plângere penală împotriva lui. În document se arată că Silviu Prigoană „nu avea nicio nevoie patrimonială urgentă care să justifice contractarea unui împrumut de 4.000.000 lei. Înscrisul a fost întocmit, în mod evident, în scop ilicit, pentru a crea aparența unei datorii fictive”.

În plus, Adriana Bahmuțeanu afirmă că Honorius Prigoană încearcă prin orice mijloace să obțină mai mulți bani. Ea susține că acesta ar revendica și alte sume, despre care spune că provin din împrumuturi acordate de Silviu Prigoană unor apropiați, de-a lungul timpului.

„Honorius vine cu tot felul de contracte de împrumut. Nu mai are răbdare până se deschide moștenirea. Vrea acum banii de la toți cei pe care i-a împrumutat Prigoană. De ce să îi dea lui acești bani? Acei bani trebuie să ajungă la toți moștenitorii lui Prigoană.

Un judecător de la Judecătoria Buftea a admis executarea pensiei copiilor, deși minorii nu plătesc datoriile persoanelor majore. Mă hărțuiește cu procese. Am ziua și citația. Astăzi am primit patru citații”, a mai declarat Adriana Bahmuțeanu, potrivit sursei citate.

Citește și: Mihaela Botezatu, confesiuni emoționante la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Cum se înțelege cu băieții acestuia

Cum se înțelege bruneta cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană

Moartea lui Silviu Prigoană a adus nu doar durere, ci și multe tensiuni în familie. La un an de la decesul afaceristului, Adriana Bahmuțeanu spune că relația cu cei doi fii ai lor s-a rupt.

Ea a făcut mărturisiri dureroase despre relația cu fiii ei, Maximus și Eduard, la un an de la moartea tatălui lor. Cei doi băieți refuză în continuare să o accepte pe mama lor.

„Relațiile cu copiii mei sunt înghețate în momentul ăsta. Copiii mei au un grad înalt de alienare. Refuză orice contact cu mine, disproporționat, nejustificat, cu mine sau cu familia mea. Mama mea a murit din motivul ăsta, pentru că nici pe ea n-au mai vrut să o vadă.

Au împins-o în sediul DGASPC, s-au purtat urât cu ea. Mama și sora mea au obținut în instanță drept de vizită cu minorii, care nu se respectă nici astăzi”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

