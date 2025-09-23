Adriana Bahmuțeanu, decizie neașteptată în privința nunții cu George Restivan. Ce a hotărât: „Suntem în doliu!”

Adriana Bahmuțeanu a luat o decizie neașteptată în privința nunții cu George Restivan care trebuia să aibă loc pe 2 octombrie 2025. Iată ce dezvăluiri a făcut fosta soție a regretatului Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au planificat să se căsătorească în toamna acestui an. Deși s-au apucat de organizarea marelui eveniment, o tragedie i-a făcut pe aceștia să își schimbe planurile.

Petruța Toma, mama brunetei, s-a stins din viață în cursul zilei de luni, 8 septembrie 2025. Aceasta și-a dat ultima suflare la doar câteva săptămâni după ce suferise un accident vascular cerebral.

Vestea dureroasă a luat-o prin surprindere pe Adriana Bahmuțeanu. Aceasta s-a ocupat în detaliu de înmormântarea femeii care a crescut-o. Un lucru este cert, fosta soție a regretatului Silviu Prigoană a trecut prin momente dificile.

Din respect pentru mama ei, bruneta luase decizia de a se îmbrăca în negru la cununia civilă cu George Restivan și să renunțe la petrecerea de nuntă. Marele eveniment era programat pe data de 2 octombrie 2025.

Adriana Bahmuțeanu a luat o decizie de ultim moment în privința nunții cu George Restivan

La doar două săptămâni de la moartea Petruței Toma, Adriana Bahmuțeanu a făcut un anunț neașteptat. Se pare că bruneta și partenerul său au anulat nunta pe care o aveau în doar câteva zile.

Mai mult, aceștia au hotărât să facă marele eveniment anul viitor, iar pe 2 octombrie vor merge doar la starea civilă.

„Noi ne pregăteam de nuntă, era un eveniment pe care îl țineam secret. Mă rog, nu am apucat să anunțăm public, dar prietenii apropiați știau de lucrurile astea. Nu aveam de ce să ne ferim de nimeni.

Eram în pregătiri și ne doream ca mama să reziste până atunci la nuntă, nunta fiind programata pe 2 octombrie. N-o să mai facem nicio nuntă! Suntem în doliu!”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, potrivit spynews.ro.

Adriana Bahmuțeanu, confesiuni emoționante despre mama ei

Prezentă în platoul de la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a făcut confesiuni emoționante despre mama ei. Cele două aveau o relație foarte specială, iar bruneta spera că femeia care a crescut-o va fi prezentă la nunta ei.

De asemenea, cel mai mare regret al Petruței Toma a fost că nu și-a mai putut vedea nepoții. Mai mult, fosta soție a regretatului Silviu Prigoană susține că situațiile tensionate dintre ea și băieții cei mari ai omului de afaceri i-au adus sfârșitul mamei sale.

„Toată situația asta a dus-o pe mama acolo unde a dus-o și îmi pare rău că ar mai fi avut câțiva ani de trăit. Noi mergeam cu ea pe la doctori, încercam să-i facem o viață cât mai confortabilă, să avem grijă de sănătatea ei (...) Dar, din păcate, suferința asta emoțională, da, i-a grăbit sfârșitul”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu.

„Mama și-a lăsat toate lucrurile puse în ordine și vorbeam cu ea despre moarte. Nu îi era frică de moarte! Singura ei problemă era să nu cumva să rămână la pat sau o povară. Dumnezeu nu a lăsat-o să sufere mult și a luat-o la zi mare. Sunt convinsă că mama mea a ajuns în Rai pentru că a fost un om bun. (...) Își dorea ca toată situația asta cu copiii să se termine, era foarte șocată!”, a mai adăugat bruneta, la Antena Stars.