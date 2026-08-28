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Alex Minculescu și-a cerut iubita de soție! Cine e tânăra alături de care vrea să devină tătic: „E pentru prima oară”

Alexandru Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, a dezvăluit, într-un interviu recent, că și-a cerut iubita de soție, iar cununia civilă a fost deja stabilită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 14:56 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 15:52
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Alex Minculescu și-a cerut iubita de soție! Cine e tânăra alături de care vrea să devină tătic: „E pentru prima oară” | Captură Instagram
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Alex Mincu și-a refăcut viața sentimentală după divorțul de Maria Popovici. De această dată, actorul de comedie și-a dorit ca lucrurile să fie mai personale și să își țină povestea de iubire departe de lumina reflectoarelor.

Într-un interviu recent pentru Cancan, Alex Mincu a făcut declarații rare despre viața sa amoroasă, dezvăluind că și-a cerut iubita în căsătorie în luna februarie, iar, acum, așteaptă cu nerăbdare să devină tată.

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Alex Minculescu și-a cerut iubita de soție în februarie

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Alex Mincu nu și-a prezentat prea mult iubita în mediul online, respectând dorința ei de a nu fi expusă public, potrivit sursei citate mai sus.

Totuși, în interviul pentru Cancan, actorul de comedie a decis că a venit momentul să împărtășească mai multe detalii despre povestea sa de iubire.

După o relație de doi ani, Alex Mincu a dezvăluit că și-a cerut iubita de soție în februarie, însă a vrut să păstreze momentul special doar pentru ei.

„În februarie. Am postat mai târziu pentru că n-am vrut eu să postez și am vrut să păstrez asta doar pentru noi. Am cerut-o în februarie, când a fost ultima zi de ninsoare puternică. Eu aveam inelul comandat, am luat diamantul de la o licitație, de la o casă de bijuterii. Când a fost gata, că era făcut pe comandă, nu mai aveam răbdare, pentru că voiam să o cer undeva pe o plajă, la mare, la soare. Am zis: <<Băi, e ok, ninge ca-n povești. Hai să fie acum, că nu mai pot să stau cu inelul ăsta ascuns>>. Vorbisem noi de ceva timp, pentru că voiam să ne facem familie, copii, să ne căsătorim. Și eu am vrut să fie o cerere în căsătorie cum trebuie. Aveam niște prieteni care au o casă de bijuterii de-astea, fac tot felul de chestii pe comandă. M-am dus, am vorbit cu ei, să fie cu diamant. Nu știu ce fel de diamant, mi-au explicat ei. Și asta a fost. Ea nu își dorea ceva anume. Nu este deloc în zona asta materialistă sau să pună preț pe chestii. Dar am vrut eu să fie un inel de logodnă cum trebuie”, a dezvăluit Alex Mincu pentru sursa citată.

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„De doi ani. După doi ani am cerut-o. Voiam să ne vedem după ce ieșea de la muncă, să mâncăm ceva. Și nu mergea niciun tramvai, nu mergea nimic, nu găseai taxiuri, nu găseai nimic. Și am zis să mergem pe jos, să ne întâlnim pe la jumătate. Ea ieșise de la birou și eu ieșisem de la un podcast. Și jumătatea drumului era fix în fața bisericii, la Cașin. Eu am râs, pentru că am simțit că e un semn. Am mers la un restaurant și ne-am simțit foarte bine acolo. Râdeam, glumeam și ea a zis: <<Vai, e cea mai tare seară din viața mea>>. Și am întrebat-o ce mai lipsește. Ea a zis: <<Să te cer de bărbat>>. Când am auzit, mi-am zis în sinea mea: <<Băi, nu cred! De unde simte sau știe? Doar sora mea știa asta și clar nu i-a spus>>. Apoi am luat-o pe jos spre casă. Am mers efectiv pe stradă, că n-aveai trotuar pe acolo, pe la Arcul de Triumf. Eram uzi, înghețați, obosiți. Am ajuns în Parcul Kiseleff. M-am oprit undeva unde era cea mai mare zăpadă și am cerut-o atunci. M-am pus în genunchi, iar ea nu mă credea și s-a pus și ea în genunchi. I-am zis: <<No, babe, iubire, nu, e pe bune>>. I-am zis: <<Ridică-te>>. Și am scos inelul. Abia atunci și-a dat seama că e pe bune. A început să plângă instant”, a adăugat acesta.

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„Având în vedere că, în trecut, viața mea personală și intimă a fost foarte publică, am considerat că e un pic mai bine ca unele lucruri de genul ăsta să rămână pentru tine, știi? Îmi doream intimitate”, a spus Alex Mincu, când a fost întrebat de ce a ales să țină cererea în căsătorie secretă.

Alex Mincu: „E pentru prima oară când îmi doresc un copil”

Alex Mincu a dezvăluit pentru Cancan și cine este logodnica sa.

„Nu este din showbiz. Lucrează într-o corporație, este și model, dar n-a vrut să fie model full-time. Este o persoană extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă. Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil”, a afirmat actorul de comedie.

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Întrebat dacă își dorește copii, Alex Mincu a mărturisit că este pentru prima dată când simte că da: „Da, e pentru prima oară când îmi doresc copil”.

Actorul de comedie și partenera sa au stabilit deja cununia civilă, care va avea loc în octombrie, urmând ca nunta să aibă loc anul viitor.

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„Nu. Avem cununia în octombrie anul ăsta, civilă, iar nunta o să fie la anul”, a precizat Alex Mincu pentru Cancan.

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