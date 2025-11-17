Alexandru Ion, confesiuni rare despre căsnicia cu Evelyne Vîlcu. Care este secretul relației lor: „E ceva ce funcționează”

Alexandru Ion a făcut dezvăluiri neștiute despre căsnicia cu Evelyne Vîlcu. Cei doi formează un cuplu de aproximativ cinci ani. Anul trecut, aceștia au făcut marele pas în relația lor: căsătoria.

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu trăiesc o frumoasă poveste de iubire pe care preferă să o țină departe de ochii curioșilor. Actorul este destul de rezervat când vine vorba de viața personală, motiv pentru care puțini cunosc detalii despre femeia care l-a cucerit.

De curând, fosta concurent de la Asia Express sezonul 8 a scos la iveală informații neștiute despre căsnicia lui. Mai mult, acesta nu a ezitat să vorbească și despre momentul de un moment de „cumpănă”, dar și despre secretul relației lor.

Cum mențin Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu armonia în cuplu

Deși au trecut aproximativ cinci ani de când s-au cunoscut, Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece. În septembrie, cei doi au împlinit un an de căsătorie, iar actorul s-a decis să răspundă la o curiozitate a fanilor: cum reușește să mențină flacăra iubirii aprinsă în căsnicia cu soția lui.

Fostul concurent de la Asia Express sezonul 8 a dezvăluit că secretul unei relații în armonie este comunicarea.

„Nu știu dacă e un secret, cred că e ceva ce funcționează pentru noi și anume comunicarea. Orice relație trece prin momente mai complicate și atunci cred că un skill foarte important pe care trebuie să-l dezvolți este cum gestionezi acele momente, nu să cauți ca ele să lipsească cu desăvârșire pentru că asta e nerealist. Și atunci cred că stăm foarte bine la capitolul comunicare și la self-regulating. E ceva ce funcționează pentru noi și e ceva ce și încurajăm.”, a mărturisit Alexandru Ion, potrivit unica.ro.

Ce spune Alexandru Ion despre gelozie în relația lor

Actorul a mai punctat un detaliu important. Se pare că acesta nu este deloc gelos, iar în aceeași situație se află și soția lui. Așadar, gelozia nu există în relația lor.

„Nu am organul geloziei. Nu l-am avut niciodată. Din fericire, nici Evelyne nu l-are. Cred cu tărie că oamenii stau unii lângă alții dintr-un motor care nu poate fi suplinit în niciun fel de o formă de control. Gelozia nu e neapărat sinonimă cu controlul, dar are elemente. N-am organul ăsta, nu știu cum de, nu l-am avut niciodată.”, a mai dezvăluit el, conform sursei citate.

Cum a fost pentru Alexandru Ion să stea departe de soția lui cât a fost plecat la Asia Express

În competiția Asia Express sezonul 8, Alexandru Ion a dus dorul casei și al partenerei sale.

„Eu de când am plecat în Asia Express am spus în multiple ocazii că cel mai dificil pentru mine cred că va fi dorul de casă și dorul de Evelyne, în primul rând. Și, într-adevăr, așa a fost. Ăsta a fost cel mai dificil element. Dar, așa cum a povestit și ea, cred că a fost mai dificilă pre-producția. Sentimentul de anticipație, că urmează să plec. Ori odată ce am ajuns acolo, pentru mine, că trăiam o adrenalină continuă, asta a contribuit la a gestiona mai cu succes momentele. Și ea a făcut același lucru, în sensul că s-a afundat în muncă, astfel încât să treacă timpul mai repede. Ne-am descurcat rezonabil, zic eu, dincolo de rezonabil.”, a mai zis actorul.